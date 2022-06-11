Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.543,10
ALTIN
1.029,96
DOLAR
17,11
STERLİN
21,17
EURO
18,02
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakanı Özer: Öğrenme kayıplarını telafi için 4 yaz okulu açıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs salgını sonrası öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla 4 ayrı yaz okulu açacaklarını ifade etti. 

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:36
Bakanı Özer: Öğrenme kayıplarını telafi için 4 yaz okulu açıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programlara katılmak üzere Bilecik’e geldi. Bilecik Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Özer’i, Vali Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve daire müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Özer, koronavirüs salgının ardından öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla 4 ayrı yaz okulu açacaklarını ifade etti. Bu eğitimler için Türkiye genelinde Bilim Sanat Merkezlerini yaygınlaştırdıklarını anlatan Bakan Özer, "183 tane olan merkezi 2021 yılında 225’e, 2022 yılında ilk 5 ayında 355’e çıkardık. Şimdi tüm öğrencilerimiz için bilim ve sanat olmak üzere iki ayrı ders açarak öğrencilerimize bir ay süreyle ders alımlarını sağlayacağız. Matematik okuryazarlığı ile ilgili bir seferberlik ilan ettik. İnşallah, matematik öğretim metodolojisini adım adım güncel hayatla ilişkilendirerek değiştireceğiz. Bununla ilgili tüm Türkiye’de öğrencilerimizin ücretsiz olarak gittikleri her yerden katılabilecekleri yaz okulları açıyoruz” diye konuştu.

Diğer yaz okulunun yabancı dile yönelik olduğunu belirten Bakan Özer, yıllardan beri İngilizce öğrenmeyle ilgili problemi artık Türkiye’nin gündemin çıkarmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Onunla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıkların ilk sonuçlarını yaz okullarımızda öğrencilerimizle buluşturacağız. Bugün itibarıyla bir yenilik daha yaptık. Türkçe okuryazarlığını artırmak ve güçlendirmek Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci ana odağımızı oluşturuyor. İlk kez 4’üncü, 7’nci ve 11’inci sınıflar seviyesinde sadece okuduğunu anlamada değil, işitme, yazma ve konuşma becerilerini de güçlendirecek şekilde yeni metodolojileri sisteme dahil etmeye çalışıyoruz. Bunun için 4 beceride 13 bin öğrencinin katıldığı ilk ölçme değerlendirme çalışmalarını ve saha taramalarını tamamladık. İnşallah buradan elde edeceğimiz verilerle 2022- 2023 eğitim öğretim yılında hem öğretmenlerimizin eğitimiyle hem de Türkçe öğretimiyle ilgili yeni yaklaşımları sisteme dahil edeceğiz. Bilecik’te yepyeni bir projemizi daha duyuruyoruz. Yıllardan beri Türkçe, matematik, fen okuryazarlığı konuşuyor ama kültür okur yazarlığı hiç konuşulmuyor. Bu kritik bir şey. Özellikle bu müjdeyi Bilecik’e sakladık. Çünkü Bilecik Osmanlı’nın kuruluşunun ilk nüvelerinin başladığı şehir. Dolayısıyla bu topraklara dair kültürün okuryazarlığı ile ilgili çalışmaları yaz okuluna giden öğrencilerimiz üstünde tespit edeceğiz ve 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrencilerimizin bu toprakların kültürel kodları, değerleri hem öğrenme hem de içselleştirmeleri ile ilgili yeni bir süreci başlatacağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBMahmut ÖzerYaz Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer: Tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz
Bakan Özer: Tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz
YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü
YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü
‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’
‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’
İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar
İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar
Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı
Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi
TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu Projesi’nin temeli atıldı
TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu Projesi’nin temeli atıldı
LGS maratonu tamamlandı
LGS maratonu tamamlandı
Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde
Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi