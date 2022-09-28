Bakan Yardımcısı Aşkar: "11 yıldan az zamanımız var"

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Hükümetler arası iklim değişikliği panelince yapılan son araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve gerekli dönüşümü yapmak için 11 yıldan daha az zamanımız var. Süre aleyhimize işliyor" dedi.



​Milli Eğitim Bakanlığı'nca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtım Programı'na; bakan yardımcıları Petek Aşkar, Nazif Yılmaz ve Sadri Şensoy'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bakanlığın iklim değişikliğine karşı çalışmalarını anlatan Aşkar, küresel ısınmanın dünya gündemine oturduğunu belirterek, "Bunun sebebi canlıların yaşamlarını sağlıklı sürdürmeleri için uygun şartların gitgide ortadan kalkması. Hükümetler arası iklim değişikliği panelince yapılan son araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve gerekli dönüşümü yapmak için 11 yıldan daha az zamanımız var. Süre aleyhimize işliyor. Örneğin küresel ısınmanın 1 buçuk santigrat derecenin üstüne çıkmasını önlemek için atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması gerekecek" diye konuştu.



"Çocuklar iklim değişikliğinden en az sorumlu; ancak en büyük yükü taşıyan yaş grubudur" diyen Bakan Yardımcısı Aşkar, şöyle devam etti:



"Bu krizi önlemek için atacağımız her bir adım çocukların hayatını doğrudan doğruya etkileyecek. Çocuklarımızı korumak ve haklarını tam olarak yerine getirmek çocuklara olan borcumuzdur. Çocuklarımızı korumanın en iyi yollarından biri şüphesiz ki çevresel olarak sürdürülebilir ve doğal afetlere karşı dirençli olan okullar tasarlamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'mız çok ileri bir noktaya gelmiştir. Yapılan araştırmalar çocukların doğayla temasını kolaylaştıran okul tasarımlarını, örneğin; yeşil oyun alanları ve bahçeler gibi çevre yanlısı davranışları güçlendirdiği yöndedir. Öğretmenlerimiz için iklim değişikliği ve çevre konularında düzenlediğimiz Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) eğitimleri bilimsel ve geleceğe dönük bir yapı oluşturmaktadır. Bütün bu yapılan çalışmalarda bir konuda şanslıyız. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda. Ondan elde edilen veriler çevre bilincine yönelik tutum ve davranış geliştirmede gençlerin genelde başarılı olduğunu gösteriyor."