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Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

16 Nisan 2020 Perşembe 15:00
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Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

"LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok."

"Eğer koşullar bunu gerektirirse, bir iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa veya çıkmazsa, elbette okulların açılması kararını gözden geçiririz. "

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukEğitim
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