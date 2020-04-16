Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

"LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok."
"Eğer koşullar bunu gerektirirse, bir iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa veya çıkmazsa, elbette okulların açılması kararını gözden geçiririz. "
DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
"LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok."
"Eğer koşullar bunu gerektirirse, bir iki hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa veya çıkmazsa, elbette okulların açılması kararını gözden geçiririz. "
DHA