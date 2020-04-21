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Bakan Selçuk'tan öğrencilere '23 Nisan' hediyesi kitap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler için kaleme aldığı 'İçimdeki Okul Sesleri' adlı kitabı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) dijital kütüphanesinde yayımladı.

21 Nisan 2020 Salı 13:38
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere '23 Nisan' hediyesi kitap

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Bakan Selçuk'un çocuklara özel 23 Nisan hediyesi hazırladığı, 'İçimdeki Okul Sesleri' adlı kitabı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına sayılı günler EBA'nın dijital kütüphanesinden minik okuyucuların beğenisine sunduğu kaydedildi. Dijital kitabın, görme engelliler ve okul öncesindeki çocukların da erişimi için sesli olma özelliğine de sahip olduğuna dikkat çekildi.

'İÇİMDEKİ SES BUNU ÇOCUKLARLA PAYLAŞ DEDİ'

Açıklamada Bakan Selçuk'un kitapla ilgili, "Ben çocukken içimden bir ses, sürekli birtakım şeyler yapmamı söylerdi. Ben de yapardım. Sonra da olan bana olurdu! Büyüyünce şunu öğrendim; her çocuğun içinde bir ses vardır. Bu kitap, içindeki okul seslerini tanıman ve o seslerle barışman için yazıldı. Benim içimdeki ses, yıllardır 'Bunları çocuklarla paylaşman lazım' diyor. Benim için şimdi onu dinleme zamanı" ifadelerine yer verildi.

'İÇİNDEKİ SESLERE YAŞAM BOYU İYİ BAK'

Kitabına "Selam ben Ziya Öğretmen. Şimdi boyum tam 1 metre 90 santimetre. Ama bir zamanlar sadece 1 metreydi. O zamanlar bir okulda senin gibi bir öğrenciydim" ifadeleri ile başlayan Selçuk, çocukların içindeki seslerle kurduğu iletişimin çok önemli olduğunu, içlerindeki sese yaşam boyu iyi bakmalarını öğütledi. Selçuk, "O seslerle kurduğun iletişim çok önemli. Çünkü o sesler, senin kendinle olan iletişimin. Biz hep deriz ya hani derslerde aileyle iletişim, arkadaşlarla iletişim, öğretmenle, toplumla iletişim çok önemlidir diye, bu onların başı işte. 24 saat, ömür boyu kendinlesin. Kendine sevgini, saygını, kendine olan güvenini yitirmezsen bütün gün konuşup duran bu ses yaşam boyu en yakın arkadaşın olacak. Kendine ve içindeki seslere yaşam boyu iyi bak" sözleri ile kitabını sonlandırdı.

'HAYALİM SIRALARINA BIRAKMAKTI, OLMADI'

Selçuk, Twitter hesabından konuyla ilgili fotoğraflı bir paylaşım da yaptı. Paylaşımında Selçuk, "Çocukluğum ve öğrenciliğim el ele tutuştu; bu yıl, çocuklar için bir kitap yazdılar. 23 Nisan hediyesi olarak sıralarına bırakmaktı hayalim; ama olmadı. Dijital kitap olarak okuyacaklar" diye yazdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk23 Nisan Hediyesi
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