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Bakan Selçuk'tan 'Dünya Kız Çocukları Günü' için videolu mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla sosyal medyadan yayınladığı video ile kız çocuklarına seslendi. Selçuk, "Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak; ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas" dedi.

Bakan Selçuk'tan 'Dünya Kız Çocukları Günü' için videolu mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla sosyal medyadan yayınladığı video ile kız çocuklarına seslendi. Selçuk, "Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak; ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:01
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Bakan Selçuk'tan 'Dünya Kız Çocukları Günü' için videolu mesaj

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla sosyal medya hesaplarından video yayınladı. 'Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Her birinin önünde eğilip tek tek, gözlerinin içine bakarak anlatmak isterdim. Söyleyeceklerimi kendi sesimle duyurmak istedim. Siz de onlara anlatın ki güzel yaşasınlar' notuyla yayınladığı videoda Bakan Selçuk, şunları söyledi: 

"Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap. Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak, ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas. Başkasının sözüyle, bakışıyla, görüşüyle eksilmeyeceğini bil; tamamlanmak için de iltifata ihtiyacın olmadığını unutma. Aynada ne görürsen o, içindekinin yansımasıdır. Aklınla, kalbinle ve duruşunla güzelsen yaşam boyu çok güzelsin ve bunu asla kaybetmeyeceksin. Dünyaya geldiğin gün sana bahşedilenlerle ve bunun üzerine koyduğun bütün güzelliklerle çok değerlisin. Biz ancak; sen iyiysen iyiyiz."


DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Kız Çocukları GünüBakan Selçuk
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