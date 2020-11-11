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Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatilin başlayacağını duyurdu.

11 Kasım 2020 Çarşamba 11:45
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Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması!

ANKARA - Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum. Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hocam, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim. Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukAra Tatil
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