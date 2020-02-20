Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Didem'in Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulundu
Didem'in Karasu Nehri'nde cansız bedeni...
Çay üretilen Rize, en çok çay ithal edilen il çıktı
Çay üretilen Rize, en çok...
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış
Kadir Şeker, el ve dizleri...
Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama getiriyoruz
Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama...
İkinci operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
İkinci operasyon: 6 kişi gözaltına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

20 Şubat 2020 Perşembe 15:07
0 Okunma
Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı

ANKARA, (DHA)-

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 bin ek öğretmen ataması yapacaklarını hatırlatarak, "Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 20 bin ek öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter mesajında ayrıca, 20 bin ek öğretmen ataması sürecinde eğitim ailesinin ihtiyaçlarına hassasiyetle sahip çıktığını belirttiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanSelçukAtamaÖğretmenönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın
Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın
Bakan Selçuk: EBA ile eşit öğrenme ve öğretme imkanı sağladık
Bakan Selçuk: EBA ile eşit öğrenme ve öğretme imkanı sağladık
Nerelerde kar tatili var?
Nerelerde kar tatili var?
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak
Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak
MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor
MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor
Eğitim teknolojileri fuarında Türk öğrenciler gururlandırdı
Eğitim teknolojileri fuarında Türk öğrenciler gururlandırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı