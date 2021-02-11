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Bakan Selçuk, 'Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları'nı tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tanıtımını yaptığı Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları'na ilişkin, "Bu programın hayata geçmesi ile öğretmenlerimiz sadece belirli sürelerde değil uzun soluklu sürdürülebilir bir eğitim paketi ile karşı karşıya kalacaklar" dedi.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:42
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Bakan Selçuk, 'Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları'nı tanıttı

ANKARA - Bakan Selçuk, Ankara'da 'Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları' tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, özel çocuklar ve öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içinde olduklarını belirtti. Bakan Selçuk, hazırlanan programın önemine değinerek, "Onlar için hazırlanan bu proje, bu içerikler, bu eğitim paketi çocuklarımızın mutluluğunun en üst seviyeye çıkarılmasında çok büyük rol oynayacak diye düşünüyoruz. Hiçbir eğitim imkanından herhangi bir çocuğumuzun eksik kalmaması için ne gerekiyorsa yapmak yolunda da çalışıyoruz. Bu bağlamda da bakanlığımız bünyesinde özel eğitim okullarının sayısını arttırıyoruz" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZ İÇERİKLERİ VERİMLİ ŞEKİLDE GÖREBİLECEK'

Bakan Selçuk, müfredatlarda kaynaştırma, bütünleştirme eğitimlerine dahil olan içerikleri zenginleştirerek ortaya koyulan eğitimin niteliğinin artmasına da hizmet ettiklerini kaydederek, "Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde görev alan öğretmenlerimize, 'sizin daha fazla neye ihtiyacınız var', 'sizin hangi imkanlar olursa çalışma ortamınız daha da iyileşir ve bu çocuklarımıza daha yüksek seviyede katkılar sağlarsınız' diye sorduk. Gördük ki mesleki gelişim eğitimleri çok kritik noktada, yani öğretmenlerimiz yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar, yeni kaynaklar ile tanışmak istiyorlar ve bu anlamda da kendi eğitimleri ve müfredatların geliştirilmesi konusunda da destek bekliyorlar. Bu çerçevede daha önce yaptığımız otizm spektrum bozukluğuna ilişkin çalışmaların kapsamını çok daha genişletip, Özel Eğitim Alanı Mesleki Gelişim Programı ile birlikte burada bir örneğini de gördüğünüz seti hazırlamış olduk. Bu set ile beraber de bütün öğretmenlerimizin kendilerine yönelik olan içerikleri çok daha verimli şekilde görebilmelerine fırsat sağlamış olduk" diye konuştu.

'YENİLİKLERİN SÜREKLİ HAYATIMIZIN İÇİNDE OLMASI GEREKİYOR'

Bakan Selçuk, uygulamaya dayalı ve etkinlik temelli mesleki gelişim programından söz ettiklerini belirterek, "Bu programın hayata geçmesi ile öğretmenlerimiz sadece belirli sürelerde değil uzun soluklu sürdürülebilir bir eğitim paketi ile karşı karşıya kalacaklar ve bunun devamı gelecek. Alınan eğitimlerin daha da derinleşmesi, genişlemesi söz konusu olacak. Bugün bizim içinde bulunduğumuz bu projenin hayata geçmesiyle beraber velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hayatında büyük değişimler olacağına inanıyoruz. Çünkü öğretmenlik de bir anlamda kendini geliştirme süreci ile alakalı bir meslektir. Bu geliştirme süreci içinde de ortaya çıkan değişiklerin, yeniliklerin sürekli olarak hayatımızın içinde olması gerekiyor. Birçok alt başlıkta içeriklerden söz ediyoruz. Her alt başlıkların farklı uzmanlıkları var. Bu uzmanlıkların elbette uzmanlar tarafından ortaya konulan literatüre dayalı olarak yetkinleştirilmesine ihtiyacımız var. Tam da bu anlamda Anadolu Üniversitesi'nin birikimine gerçekten gereksinim duyuyoruz, bu birikimden de işlevsel biçimde faydalanabiliyoruz" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukÖzel Eğitim Mesleki Gelişim Programları
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