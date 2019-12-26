Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114051
ALTIN
287.669
DOLAR
5.9360
STERLİN
7.6925
EURO
6.5812
İstanbul'un havasını gösteren kule
İstanbul'un havasını gösteren kule
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık...
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci...
“Kök hücre tedavisi ilerlemiş kireçlenmelerde bile etkili olabilir”
“Kök hücre tedavisi ilerlemiş kireçlenmelerde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor" dedi.

Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor" dedi.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:04
12 Okunma
Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'daki otelde düzenlenen 'Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu' çerçevesinde imkanı zayıf olan okullara, öğretmen eğitimine ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirterek, köy okullarını güçlendirmekle ilgili yeni bir azim ve çaba içinde olduklarını söyledi.

'AYNI SINIFTA FARKLI YAŞ GRUPLARININ OLMASI İYİ BİR ŞEY'

Mesleki gelişim programı kapsamında, birleştirilmiş sınıfların bulunduğu okullarda görev yapan 7 bin öğretmenin tamamına ulaşmak istediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Emin olun bu okullardaki öğretmenlerimiz başka okullara gitseler bile bu deneyimlerini oraya taşıyacaklar ve bu boşa harcanmış bir çaba olmayacak. Bir açıdan da bir akademisyen olarak şöyle düşünüyorum; bugün dünyada çok ilginç projeler, okullar var ve bu okullar giderek aynı sınıfta farklı yaş gruplarının olmasını destekleyen bir perspektif ortaya koyuyorlar. Yani aynı sınıfta farklı yaş gruplarının olması bir taraftan da çok iyi bir şey. Yani farklı kazançlar, kazanımlar getiren bir çaba. Bu sebeple bunlar bir an önce olağana geçilmesi gereken bir birleştirilmiş sınıf uygulaması olarak değil, mevcut durumun çok daha nitelikli hale getirilmesi için üzerinde çalışmamız gereken kurumlar" dedi.

'ÖĞRETMENİMİZ MUTLU OLARSA ÜLKE OLARAK MUTLU OLACAĞIZ'

Birleştirmiş sınıflar öğretmenlerinin tümüne ulaştıktan sonra da genel olarak Türk eğitim sisteminin özellikle ilkokul kısmına yönelik çabalarını artıracaklarını belirten Selçuk, "Niye arttıracağız, çünkü 'Güçlü öğretmen, güçlü gelecek' diyoruz. Eğer öğretmenimiz güçlü olursa, öğretmenimiz mutlu olursa biz de çok güçlü olacağız ve ülke olarak çok mutlu olacağız. Çünkü öğretmenimin gülümsemesi çocuklarımın gülümsemesi anlamına geliyor. Bu çalışma basit bir çalışma gibi görünmesin lütfen çünkü çok sayıda öğretmenin deneyimi var burada. Emin olun bu çabalarımız sürdükçe sahadan çevreden merkeze doğru olan gücümüz artacak. Ve bu gücümüz doğrultusunda da Türkiye'nin birikimini kullanacağız." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
“Tanıklar devreye girsin, ensest gizli kalmasın”
“Tanıklar devreye girsin, ensest gizli kalmasın”
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı olumsuz etkiliyor
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı olumsuz etkiliyor
Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı
Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı
MEB'den 'Suriyeli öğretmen ataması' iddialarıyla ilgili açıklama
MEB'den 'Suriyeli öğretmen ataması' iddialarıyla ilgili açıklama
Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar
Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar
Batman'da ekolojik okul
Batman'da ekolojik okul
Doğuda kadın olmak zor
Doğuda kadın olmak zor
Veliler, özel okulu İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti
Veliler, özel okulu İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans