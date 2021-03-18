Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1570
ALTIN
407.399
DOLAR
7.3263
STERLİN
10.2278
EURO
8.7394
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alıyor
Şişli Belediyesi 50 Zabıta...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88...
TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı
TOKİ'den vadeli olarak 137...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: EBA destek merkezleri geçici değil, kalıcı merkezler

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 164 yeni EBA destek merkezi ve 6 mobil destek aracının tanıtımını yaptı. Bakan Selçuk, "Bu merkezler kalıcı merkezler, yani küresel salgın döneminin bir ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil, küresel salgın sonra erdiğinde de tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak" dedi.

18 Mart 2021 Perşembe 15:13
3 Okunma
Bakan Selçuk: EBA destek merkezleri geçici değil, kalıcı merkezler

Bakan Selçuk, Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile faaliyete geçirilen 164 yeni EBA destek merkezi ve 6 mobil destek aracının tanıtım törenine katıldı. Programa UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ve okul yetkilileri de katıldı. Bakan Selçuk, yaklaşık 15 bin civarındaki EBA destek merkezi sayısının gün geçtikçe arttığını ve bu artışın uluslararası bir mahiyet taşıdığını söyledi. Selçuk, "Her öğrencimizin evlerinden canlı derslere katılabilmesi konusunda çok büyük bir altyapı oluşturduk. Bu altyapıyı uluslararası standartlarda ele aldığımızda öğrencilerimizin çok büyük bir kısmına hizmet edecek bir hale getirdik. Günlük 3 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine de eriştik. Ancak bazı aksaklıkları da gidermek için öğrencilerimize 25 GB internet paketi olan 100 binlerce tablet vermek ve bunun da yanı sıra 15 bine yakın EBA destek merkezi kurarak öğrencilerimizin en yakın EBA destek merkezlerine giderek buradan istediği gibi yararlanması söz konusu oldu. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz ve UNICEF’in desteği ile 164 yeni EBA destek merkezini hazırladık. Böylece her çocuğumuza da adil bir şekilde ulaşma imkânımız olduğunu da göstermiş oluyoruz" dedi.

'BU MERKEZLER KALICI'

Sınava girecek öğrenciler arasında eşitsizlik olmaması için destekleme ve yetiştirme destek kurslarının 31 Ağustos’tan bu yana açık tutulduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, “Yani isteyen her öğrencimiz, istediği her yerde ücretsiz yüz yüze sınavlara hazırlık için öğretmenlerinden ders alabilir. Bu eşitsizliği gidermek, daha ötesinde de fırsat adaleti sağlamak için son derece kritik bir uygulama. UNICEF Türkiye Temsilciliği’nin desteği ile açılan bu 164 EBA Destek Noktası’nın elbette belli bölgelerde açıldığını arkadaşlarımız videoda ifade etme imkanı buldular. Hatay, Kilis, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara’da, ayrıca mülteci ve korunma altında çocukların da bulunduğu okullarımızda hem Mobil EBA Destek Aracı ile destek sağlamak, hem de EBA Destek Merkezi kurmak biçiminde hayata geçmişti. Bu merkezler kalıcı merkezler. Yani küresel salgın döneminin bir ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil. Bu merkezler dünya çapında bir standarda kavuşmuş olan ve yaklaşık 20 milyara yakın bir tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA’nın küresel salgın sonra erdiğinde de tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

UNICEF desteği ile kurulan destek noktalarında donanımların geliştiğini anlatan Bakan Selçuk, "164 destek noktasında 15 öğrenci ve 1 öğretmen veya 20 öğrenci ve 1 öğretmen, masaüstü bilgisayar seti olmak üzere 3 bin 169 web kamerası var. Bu kamerayı yaygınlaştıracağız. Yani çocukların evlerinden de sınıfın içerisine bağlanması konusunda bir altyapı oluşturmaya da başladık" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, EBA Destek Merkezleri kurulan illerle bağlantı yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanZiya SelçukEBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak
Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek
Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek
Rektör Kılavuz: Orhangazi Meslek Eğitim hayalleriyle kalkınıyor
Rektör Kılavuz: Orhangazi Meslek Eğitim hayalleriyle kalkınıyor
Bakan Selçuk, 'Anadolu Masalları' projesini tanıttı
Bakan Selçuk, 'Anadolu Masalları' projesini tanıttı
Halk Eğitimi Merkezlerinin kursları köylere taşınıyor
Halk Eğitimi Merkezlerinin kursları köylere taşınıyor
BUÜ ULUDAĞ’DAKİ POLEN ÜRETİM POTANSİYELİNİ ARAŞTIRACAK
BUÜ ULUDAĞ’DAKİ POLEN ÜRETİM POTANSİYELİNİ ARAŞTIRACAK
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Imagıne Tomorrow ile başladı
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Imagıne Tomorrow ile başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma