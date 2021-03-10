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Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için üretilen materyallerin dağıtım törenine katıldı. Bakan Selçuk, "2021 yılında üretimi tamamlanan 1500 materyal seti 1500 okulumuza gönderilecek. Materyal üretim çalışmalarıyla ilgili hedefimiz, özel gereksinimli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarımızla donatmak" dedi.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:41
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Bakan Selçuk: 1500 okula, 1500 materyal seti gönderilecek

ANKARA - Bakan Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM)ve Anadolu Meslek Liseleri tarafından üretimi tamamlanan 1500 materyal setinin dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, burada öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik kitaplar ve materyallerin üretildiğini belirterek, "Bu materyaller çocuklarımızın eğitim öğretim sürecindeki görsel, işitsel, dokunsal özelliklerine hitap eden ve arkasında büyük bir bilimin yattığı materyaller. Bu materyallerin çocuklarımıza ve okullarımıza ulaşmasıyla da eğitim öğretimin kalitesinin geliştirilmesi hususunda da büyük bir adım atmış oluyoruz. Engelli bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine kavuşabilmeleri için eğitim imkanlarının daha da düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

'DAYM VE MESLEK LİSELERİ TARAFINDAN ÜRETİLDİ'

Bakan Selçuk, tanıtımı yapılan materyallerin normal gelişim gösteren öğrencilerin öğrenim gördüğü okullardaki hafif, orta, ağır düzeyde zihinsel yetersizliği, otizmi, görme engeli, işitme yetersizliği olan bireylere, çocuklara yönelik olduğunu söyledi. Selçuk, "Bunlar kavram, okuma-yazma, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, sosyal uyum, sosyal iletişim gibi alanlara yönelik materyaller ve her birinin de müfredattaki belli kazanımlarla bağlantısı oluşturulmuş durumda. Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu materyallerin DAYM ve meslek liselerimiz tarafından üretilmiş olmasının çok ayrı bir önemi var. Yani eğitim öğretimin tüm paydaşları el birliğiyle, iş birliğiyle bir okul için bir şey üretiyorlar. Meslek liselerimizin bu alandaki çalışmalarının öğrenme kalitesine yönelik olarak da ortaya çıkmış olması bizim için önemli bir sevinç kaynağı" diye konuştu.

'1500 OKULA GÖNDERİLECEK'

Materyaller üretilirken malzemelerin fiziksel mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretildiğini dile getiren Bakan Selçuk, "Bu materyallerin ergonomik olarak sınıf içine uygun, öğrencilerin yaş grubuna uygun olarak üretilmiş olması da eğitimsel çabamızın ayrı bir boyutu. 2019 ve 2020 yıllarında özel eğitim öğretmenlerimizin de içinde bulunduğu uzman ekip tarafından üretilen bu materyaller, 81 ilimizde toplamda 6 bin 600 özel eğitim sınıfımıza ve okulumuza gönderildi. 2021 yılında ise üretimi tamamlanan 1500 materyal seti 1500 okulumuza gönderilecek. Materyal üretim çalışmalarıyla ilgili hedefimiz, özel gereksinimli öğrencilerimiz için okullarımızı dünya standartlarımızla donatmak. Böylece potansiyelimizi en yüksek seviyeye çıkarmayı da amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, çeşitli illere materyal set götüren TIR'ları uğurladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuközel Eğitim Ihtiyacı Olan çocuklar
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