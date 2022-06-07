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‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 YKS sınavına bu yıl 3 milyon 243 bin başvuru yapıldığı duyuruldu.

07 Haziran 2022 Salı 15:34
‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise katıldığı programda YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için önemli bir açıklamada bulundu. Özer, “12’nci sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız. Öğrenciler devamsızlığı kafalarından çıkarsınlar” ifadelerini kullandı. 

Sınav kaygısının başarıda önemli bir rol oynadığını belirten Eğitim Koordinasyon Sorumlusu Celalettin Macun, alınan kararın öğrencilerin sınavlarda veya sınavla ilgili konularda kaygı duygusunu azaltabileceğini söyledi.

“KENDİ KAYGILARINA ODAKLANIYORLAR”

Öğrencilerin aşırı kaygı yaşadığında tamamen kendi kaygılarına odaklanabildiğini söyleyen İbili, “Böylelikle konsantrasyonda güçlük yaşanıyor. Deneme sınavlarından bile korkar hale geliniyor. Kaygı, bedensel olarak da öğrenciyi etkiliyor. Kalp atışları ve nefes alıp vermesi artıyor. Sınava hazırlanamaz hale geliyor ve bu da başarısızlık riskini artırıyor” dedi.

“AİLELER DE AYNI KORKUDA”

Sınav kaygısında ailenin ve çevrenin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinasyon Sorumlusu Celalettin Macun, “Öğrenciler sınavda başarısız olmaları durumunda, hayatları boyunca başarısız olacakları algısına kapılıyor. Aileler ve öğretmenler de sınava aynı korkuyla yaklaşıyor. Bu yüzden çevre de sınav kaygısında önemli bir yer tutuyor” şeklinde konuştu.

NEFES VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ

Macun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başarılı öğrenciler daha çok kaygıyı yaşıyor. Hissedilen bu gerçek dışı kaygı önlenebilir. Kaygılarını tanımalı ve kaygılarını tetikleyen durumlarda nasıl baş edebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Nefes ve gevşeme egzersizler kaygıyı yönetmede önemli bir rol oynuyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerYKSÖSYM
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