Bakan Özer: Yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığının 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 14 bin 137 okul öncesi, 24 bin 778 ilkokul, 19 bin 323 ortaokul ve 13 bin 82 lise ile toplam 71 bin 320 okulda 1 milyon 171 bin 891 öğretmenin görev yaptığını, açık öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere 17 milyon 436 bin 532 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edildiğini açıkladı.



'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ HEDEFİ'



Bakan Özer, eğitim bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlendiğini, bu rakamın 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturduğunu kaydetti. Eğitime ayrılan bu bütçe ile 2022 yılında; okullar arası başarı farklarının azaltılması ile eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydeden Bakan Özer, "Böylece eğitimde kalitenin artırılması ana odaklarımızdan biri olacaktır" dedi.



2022 yılı bütçesinden; öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak yapılan desteğin süreceğini belirten Bakan Özer, "Bu kapsamda; 1 milyon 248 bin öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 6,3 milyar TL, 422 bin engelli evladımızın faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 5,5 milyar TL, öğrencilerimize destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde yaklaşık 1 milyar TL, ilköğretim ve orta öğretimde toplam 271 bin öğrencimizin faydalandığı burs, giyim ve kırtasiye yardımı ve harçlık ödemeleri için yaklaşık 2 milyar TL, pansiyonlarda barınan 273 bin öğrencimize barınma desteği olarak 1,4 milyar TL, ücretsiz kitap dağıtımı için 1,2 milyar TL, özel okul desteği kapsamında 1 milyar 12 milyon TL, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim gören 4 bin 400 öğrencimiz için 914 milyon TL kaynak ayrılmıştır" bilgisini paylaştı.



'UZAKTAN EĞİTİMİ BAŞARIYLA YÜRÜTTÜK'



Covid-19 salgını ile birlikte eğitim alanında birçok tedbiri uygulamaya koyarak salgının yayılmasını önlemeye ve olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Özer, "Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttük. Bilindiği üzere uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise kanalları üzerinden uzaktan eğitim içeriklerini ve ders anlatım videolarını öğrencilerimizle buluşturduk" dedi.



'YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM KARARLIĞINDAYIZ'



Bakan Özer, yüz yüze eğitime devam etme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz. Çünkü eğitim ortamları sadece öğrenmenin yapıldığı yerler değildir. Okullar, öğrenciler arasında akran eğitiminin gerçekleştiği, ortak projelerin geliştirildiği, kültür-sanat-spor aktivitelerinin düzenlendiği, psikososyal ve kişisel gelişimlerinin desteklendiği, kısaca öğrencilerin öğrenmenin ötesinde çok boyutlu gelişimlerinin sürekli desteklendiği mekanlardır. Özellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı öğrencilerimiz için bir eğitim merkezi olmanın çok ötesinde anlam taşımaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz."



Bakan Özer, 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' doğrultusunda okulların ihtiyacı olan temizlik malzemelerine ayrılan ödenek miktarını 10 kat artırarak 722 milyon TL’ye çıkarttıklarını kaydetti.



'OKULLAR GÜVENİLİR ORTAMLAR'



Bakan Özer, okullarda Elektronik Takip Sistemi'ni kurduklarını, bu sistem ile her bir okuldaki aşı olma durumu, PCR testi yaptırması gereken kişiler, vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıflar gibi detaylı bilgileri anlık olarak takip ettiklerini aktardı. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibarıyla 81 ilde yüz yüze eğitimi başlattıklarını anımsatan Bakan Özer, "Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı verileri Covid-19 salgını ortamında okulların güvenilir ortamlar olduğunu gösteriyor. Bu nedenle gelinen noktada okul bazlı bir kapatma yaklaşımından ziyade sınıf bazlı bir yaklaşımı tercih ettik. Bu kapsamda vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime sınıf bazında 10 günlük ara verilmektedir" dedi.



3 BİN YENİ ANAOKULU İNŞA EDİLECEK



Özer, temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu inşa edileceğini, 40 bin yeni ana sınıfı dersliğinin açılacağını, özel eğitim ana okullarının daha erişilebilir hale getirilerek, temel eğitimde tüm okulların imkan farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurgulayarak, "Bu proje kapsamında okul öncesi eğitimde kapasitede ciddi artış sağlanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Özer, kasım ayı itibarıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini belirterek, "Lise ve üstü bir eğitimden mezun olanların da istemeleri durumunda 6-7 ay gibi kısa süreli mesleki eğitim merkezi tamamlama eğitimi programı alabilmelerini sağlamak için gerekli mevzuat düzenlemesini tamamladık. Böylece, gençlerimizin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak alternatif seçenekleri artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.