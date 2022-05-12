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Bakan Özer: Uzman ve başöğretmenlikle ilgili sınav takvimini yarın paylaşacağız

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:59
Bakan Özer: Uzman ve başöğretmenlikle ilgili sınav takvimini yarın paylaşacağız

İSTANBUL - FEN Liseleri Yöneticileri Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri İstanbul’da başladı. Seminere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Seminer açılışında konuşan Bakan Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili, yönetmeliğimiz dün gece itibarıyla yayınlanmış oldu. Yarın yönetmelikte bahsi geçen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İstanbul Pendik’te ‘Okul Yöneticileri Seminerleri’ kapsamında ‘Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri’ farklı illerden 647 fen lisesi yöneticisinin katılımıyla başladı. Seminere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra çok sayıda okul yöneticisi ve öğretmenler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 729 bin öğretmen son 10 yılda atandı. Bu şu demek bir taraftan eğitim sisteminde öğretmen sayısını arttırırken, okul sayısı arttırılırken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltıldı. Bu ikisini yapan ülke çok nadirdir. Büyüme ve kitleselleşme kalite odaklı büyüdü. Sadece bina yapıldı okul yapıldı gibi yaklaşımların vicdansız yaklaşım olduğuna inanıyorum. Önce hakkı teslim etmemiz gerekiyor. 20 yıla sığamayacak kadar devasa bir eğitim seferberliğini kalite odaklı bir şekilde başarmış bir ülkenin ismidir Türkiye. Buradaki en önemli yol arkadaşlarımız sizlersiniz. Bir eğitim sistemi bir öğretmeni kadar güçlüdür" dedi.


 

"DÜN GECE YÖNETMELİĞİ YAYINLADIK"

Bakan Özer, "60 yıldan beri bu ülkede eğitim paydaşları tarafından öğretmenlere mahsus bir kanun olması özlemi dile getirilmiştir. Allah'a şükür bu özlemi dindirmiş olduk.  Eğitim tarihimizde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleşti ve ilk defa öğretmenlik bir kariyer mesleği haline geldi. Bu eğitim tarihimizin geleceğine yönelik çok önemli bir adımdır. Bugün güzel bir haber daha gerçekleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili, adaylık ve kariyer sistemiyle ilgili çalışmalarımız tüm paydaşlarımızın görüşlerine açmıştık. Gelen görüşlere son şeklini vererek yayınlanmak üzere göndermiştik. Dün gece itibarıyla bu yönetmeliğimiz yayınlanmış oldu. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yayınlanmasıyla ilgili mevzuat açısından hiçbir eksiğimiz kalmadı" şeklinde konuştu.


 

"YARIN EĞİTİM PROGRAMINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Özer şöyle devam etti:

"Yarın yönetmelikte bahsi geçen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız ve 2022 yılı bitmeden süreci nihayete erdireceğiz. İnşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman öğretmenlerimizin ve başöğretmenlerimizin olduğu, öğretmenin mesleki gelişiminin sürekli tartışıldığı bir eğitim ekosistemi, önemli kazanımlarla başlamış olacak"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzman Ve BaşöğretmenlikSınav
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