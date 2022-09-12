Bakan Özer: Tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bütçe gönderdik

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yıl eğitim tarihinin, eğitimde devrimsel değişimlerin olduğu nadide bir döneme tekabül etmektedir. Okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime bu ülkenin evlatlarının eğitimin tüm kademesine çok rahat bir şekilde erişebilmeleri için devasa yatırımların yapıldığı bir dönemdir. Tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bir bütçeyi göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.



Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Programda gerçekleşen konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 20 öğrenci, ilk ders zilini çaldı.





DEVASA YATIRIMLARIN YAPILDIĞI BİR DÖNEM OLDU



Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yıl eğitim tarihinin, eğitimde devrimsel değişimlerin olduğu nadide bir döneme tekabül etmektedir. Okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime bu ülkenin evlatlarının eğitimin tüm kademesine çok rahat bir şekilde erişebilmeleri için devasa yatırımların yapıldığı bir dönem. İşte bu dönemde ilk kez okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları yüzde 11'lerden yüzde 93'lere ulaşmıştır. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'lerden yüzde 90'lara ulaşmıştır, yükseköğretimdeki okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 48'lere ulaşmıştır" diye konuştu.





ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR ORTADAN KALDIRILDI



Yapılan yatırımlara dikkat çeken Bakan Özer, "1 milyona yakın dersliğin olduğu bir eğitim sistemine sahip olduk. 2000'li yıllardan önce eğitimin önüne konmuş olan tüm antidemokratik uygulamalar ortadan kaldırıldı bu dönemde. Hatırlayın, bu ülkede kız çocuklarının bu ülkenin evlatlarının eğitime erişiminin önünde başörtüsü engeli vardı. Kat sayı uygulaması da ilk kez bu dönem kaldırıldı. Vesayet odaklarının imam hatip mezunu bir kaymakama, valiye, genel müdüre, bakana tahammülü yoktu. Onun için akademik olarak başarılı çocukların imam hatip okullarına gitmelerini istemediler ama elhamdülillah imam hatip mezunu olan Cumhurbaşkanımız var. ş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını bu ülkenin yetiştirememesi için, ekonomik kalkınmasını sağlayamaması için meslek liselerini tarumar ettiler. İşte, hem imam hatip liseleri hem de meslek liseleriyle ilgili bu engeller yine bu dönemde kaldırıldı. Bugün 1.2 milyon öğretmenimizin yaklaşık yüzde 59'u kadınlarımızdan oluşuyor" ifadelerini kullandı.





GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPALIM



Yeni eğitim öğretim yılına büyük heyecanla hazırlandıklarını belirten Bakan Özer, "17 Haziran'da 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamladıktan sonra tüm ülkede seferberlik ilan ettik. İstedik ki hiçbir problem olmadan 19 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeniyle çok güzel bir başlangıç yapalım ve bu kapsamda her yıl olduğu gibi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ders kitaplarını ücretsiz olarak tüm öğrencilerimizin sıralarına hazırladık" dedi.





130 MİLYON YARDIMCI KAYNAĞI DA ÜCRETSİZ OLARAK BIRAKTIK



Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uzun yıllardan beri eğitim sistemimizde bir problem olarak siz değerli velilerimizin üzerinde ciddi maddi külfetler oluşturan yardımcı kaynak problemini de ilk kez çözdük ve ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm öğrencilerimizin sırasına sadece ders kitaplarını değil, 130 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz olarak bıraktık. Yardımcı kaynak problemini de kökünden çözmüş olduk" ifadelerini kullandı.



Bakan Özer, "Temizlik elemanlarını ilk kez eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce okullarımıza gönderdik. 60 bin temizlik elemanımızı okullarımıza göndermiş bulunuyoruz" dedi.





TÜM OKULLARA BÜTÇE GÖNDERDİK



Tüm okullara bütçe gönderdiklerini söyleyen Özer, "İstedik ki okullarımız temizlik malzemesini, kırtasiye malzemesini, küçük onarımlarını ve en önemlisi eğitim öğretim materyallerini, diğer donatımlarını hiç kimseye ihtiyaç duymadan karşılasın. Bu bağlamda tüm okullarımıza 3 milyar 750 milyonluk bir bütçeyi göndermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



Bakan Özer, kayıt esnasındaki bağış probleminin de kökünden çözüldüğünü belirtti.