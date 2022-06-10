Bakan Özer: Tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temasta bulunmak için Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özer’e; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. Bakan Özer, Vali Yakup Canbolat ile görüşmesi sonrası gazetecilere konuştu.

'TÜM ARKADAŞLARIMIZ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımları ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm bürokratları ile birlikte, illerimizde ve ilçelerimizde sahadaki gelişmeleri hem yakından dinleme, hem eğitimin resmini çekip, ihtiyaç duyulan yatırımları yerinde tespit etme ile ilgili tüm arkadaşlarımız aktif olarak çalışıyor. Daha önce de geldiğimiz zaman İl Değerlendirme Toplantısı'nda Bursa'nın eğitim yatırımlarını çok iyi noktaya çekmek için, çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapmıştık. Bu ziyaretimizde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 415 milyon TL olan Bursa'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 100 milyon TL ilaveyle 1,5 milyar TL'ye çıkarmıştık. Bursa, eğitim yatırımlarını en hızlı kullanan illerimizden biri. Tüm yatırımlarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirip, okul ihtiyaçlarını hızla gideren illerimizin başında geliyor. Bu vesileyle Sayın Valimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BURSA'NIN EĞİTİM YATIRIMINI 2,2 MİLYAR TL'YE ÇIKARTTIK'

Bursa'nın eğitimde hızla geliştiğini söyleyen Bakan Özer, "Şu an itibarıyla Bursa'da devam eden yatırım miktarı, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 510 milyon TL. Yeni okul yapımı, güçlendirmeler olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1,7 milyar TL'lik ilave yatırım koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2,2 milyar TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Burada en çok önem verdiğimiz yatırım; 64 tane anaokulu ile okul öncesi eğitim. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitiminde okullaşma oranını artırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için çok çaba sarf ediyoruz. Bugün Bursa'ya da 64 tane bağımsız yeni anaokulu kazandıracağız. Yine önceki ziyaretimizdeki yatırımlardan çoğu bittiği için, yeni ilk ve ortaokulları da sistemin içine dahil edeceğiz. Bu kapsamda 10 tane ilkokul, 15 tane ortaokul ve liseyi de Bursa'ya kazandıracağız" diye konuştu.

OKULDAKİ DANSÖZLÜ EĞLENCEYE TEPKİ

Haberlere 6 Haziran'da yansıyan ve tepki çeken dansözlü okul eğlencesi ile ilgili de Bakan Özer, şunları söyledi:

"Geçen haftalarda Bursa'da bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bilgi geldi, daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Ortada bir eksiklik var. Okul aile birliklerimiz, okul müdüründen herhangi bir izin almadan etkinlik düzenleyebiliyordu. Dün Resmi Gazete'de yayınladığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Burada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."

BAKAN ÖZER, BİLİM FESTİVALİ AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğu ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Science Expo Bursa Bilim Festivali'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, “Okul öncesi eğitim sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme anlamında değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerilerini geliştirme anlamında da en kritik eğitimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu sene 3 bin tane yeni anaokulunu, 40 bin yeni ana sınıfını eğitim sistemine dahil ederek, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını OECD ortalamalarına yaklaştıracağız” dedi.

'EĞİTİME ERİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALDIRILDI'

Bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirten Bakan Özer, “Dolayısıyla beşeri sermayesine de şekil veren eğitim olduğu için bir ülkenin en kıymetli müesseseleri, eğitim müesseseleridir. Bazı kaynaklar zamanla tükenir ama beşeri sermayenin niteliği artırıldıkça o ülkenin sırtının yere gelmesi mümkün değildir. İşte son 20 yılda eğitimde bu öneme binaen ciddi bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde, vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişiminin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Okullaşma oranları arttırıldı. Başörtüsü yasağından katsayı uygulamasına kadar bir toplumsal mühendislik olan eğitim politikalarının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyetlerin hepsi rehabilite edilerek, yeni açılımlarla yoluna devam etti. Yani son 20 yıl, geçmişten kaynaklanan problemlerin çözüldüğü, çözülmesine ilave olarak genç ve çocukların tüm eğitim kademelerinde eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir dönem oldu. Onun için hakkı her zaman hak sahibine teslim etmemiz gerekiyor. Gerçekten dönüşümün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu bu önemden dolayı, her bütçede Milli Eğitim Bakanlığı’na en büyük payı verdiği için şahsım, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına Bursa'dan şükran arz etmek istiyorum” diye konuştu.

'FİKRİ MÜLKİYET KONULARINA BÜYÜK ÖNCELİK VERDİK'

Önem verdikleri en önemli konulardan bir tanesinin de fikri mülkiyet ve sınai haklar konusu olduğunu belirten Bakan Özer, “Eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz, dünyayla rekabet edebilmeniz mümkün değil. Bunun yolu fikri mülkiyet ve sınai haklardan ve bunların ticarileşmesinden geçiyor. Yani siz gençlerimiz patentle, faydalı modelle, markayla, tasarımla, o kültürle o ürünlerle yetişmemişse, dünyayla rekabet edebilmeniz ve milli ve yerli bir üretim dili oluşturabilmeniz mümkün. İşte bunun için bakanlık olarak özellikle temel eğitim ve ortaöğretimde ve bilim sanat merkezlerinde, fikri mülkiyet konularına büyük öncelik verdik. Eğitimin artık bu kademelerinde çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar. Türkiye artık önceliği milli ve yerli olan yepyeni bir üretim gibi ortaya çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Kalkınma Ve Eğitim Kooperatifi Meslek Lisesi Öğrencilerine Burs Desteği Lansmanı'na katıldı. Burada hitap eden Bakan Özer, "Mesleki eğitim sistemi, en kritik işlevi olan eğitim türlerinden bir tanesi. Bir ülkenin kalkınmasıyla ilgili en kritik eğitim türlerinden bir tanesini oluşturmakta ama bu ülke 1999 yılında imam hatip lisesi öğrencilerinin ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretim erişimini engellemek için katsayı, diye bir manipülasyonla karşı karşıya kaldı. 10 yılın üzerinde bu uygulama gerçekleşti. Bu uygulama neticesinde iş gücü, aradığı elemanı bulamamaktan şikayet etmeye başladı. Uygulama kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’mız uygulamanın mesleki eğitime vermiş olduğu hasarı tamir etmek için gece gündüz demeden çalıştı. 3 sene önce 300 milyon lira üretim kapasitesine sahip meslek liseleri, 2021 yılında 1 milyar 162 milyon kazanım sağlandı. Bu paranın 55 milyonunu ise öğrencilere dağıttık. 25 Aralık 2021 yılında bu sistemde 159 bin çırak varken, 5 ay gibi kısa bir sürede 510 bine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Katsayı uygulamasından önce mesleki eğitimin iyi olduğu zamanlarda çırak ve kalfa sayısı 249 bin 774 rakamına ulaşmıştı. Bu kanun değişikliğiyle 510 bine ulaştı. İnşallah yıl sonuna kadar 4 katına çıkaracağız. Son 20 yıldaki eğitimdeki yatırımlarla çocukların eğitimindeki sorunlar değil, katsayının tarumar ettiği sorunlar da giderildi" dedi.