Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.565,17
ALTIN
1.009,87
DOLAR
17,08
STERLİN
21,18
EURO
18,00
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Özer: Tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki bir okulda düzenlenen dansözlü eğlenceye tepki göstererek, "Resmi Gazete'de yayınladığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Burada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz" dedi.

10 Haziran 2022 Cuma 16:19
Bakan Özer: Tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temasta bulunmak için Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özer’e; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. Bakan Özer, Vali Yakup Canbolat ile görüşmesi sonrası gazetecilere konuştu.

'TÜM ARKADAŞLARIMIZ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımları ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm bürokratları ile birlikte, illerimizde ve ilçelerimizde sahadaki gelişmeleri hem yakından dinleme, hem eğitimin resmini çekip, ihtiyaç duyulan yatırımları yerinde tespit etme ile ilgili tüm arkadaşlarımız aktif olarak çalışıyor. Daha önce de geldiğimiz zaman İl Değerlendirme Toplantısı'nda Bursa'nın eğitim yatırımlarını çok iyi noktaya çekmek için, çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapmıştık. Bu ziyaretimizde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 415 milyon TL olan Bursa'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 100 milyon TL ilaveyle 1,5 milyar TL'ye çıkarmıştık. Bursa, eğitim yatırımlarını en hızlı kullanan illerimizden biri. Tüm yatırımlarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirip, okul ihtiyaçlarını hızla gideren illerimizin başında geliyor. Bu vesileyle Sayın Valimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BURSA'NIN EĞİTİM YATIRIMINI 2,2 MİLYAR TL'YE ÇIKARTTIK'

Bursa'nın eğitimde hızla geliştiğini söyleyen Bakan Özer, "Şu an itibarıyla Bursa'da devam eden yatırım miktarı, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 510 milyon TL. Yeni okul yapımı, güçlendirmeler olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1,7 milyar TL'lik ilave yatırım koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2,2 milyar TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Burada en çok önem verdiğimiz yatırım; 64 tane anaokulu ile okul öncesi eğitim. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitiminde okullaşma oranını artırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için çok çaba sarf ediyoruz. Bugün Bursa'ya da 64 tane bağımsız yeni anaokulu kazandıracağız. Yine önceki ziyaretimizdeki yatırımlardan çoğu bittiği için, yeni ilk ve ortaokulları da sistemin içine dahil edeceğiz. Bu kapsamda 10 tane ilkokul, 15 tane ortaokul ve liseyi de Bursa'ya kazandıracağız" diye konuştu.

OKULDAKİ DANSÖZLÜ EĞLENCEYE TEPKİ

Haberlere 6 Haziran'da yansıyan ve tepki çeken dansözlü okul eğlencesi ile ilgili de Bakan Özer, şunları söyledi:

"Geçen haftalarda Bursa'da bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bilgi geldi, daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Ortada bir eksiklik var. Okul aile birliklerimiz, okul müdüründen herhangi bir izin almadan etkinlik düzenleyebiliyordu. Dün Resmi Gazete'de yayınladığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Burada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz." 

BAKAN ÖZER, BİLİM FESTİVALİ AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğu ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Science Expo Bursa Bilim Festivali'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, “Okul öncesi eğitim sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme anlamında değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerilerini geliştirme anlamında da en kritik eğitimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu sene 3 bin tane yeni anaokulunu, 40 bin yeni ana sınıfını eğitim sistemine dahil ederek, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını OECD ortalamalarına yaklaştıracağız” dedi.

'EĞİTİME ERİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLER KALDIRILDI'

Bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirten Bakan Özer, “Dolayısıyla beşeri sermayesine de şekil veren eğitim olduğu için bir ülkenin en kıymetli müesseseleri, eğitim müesseseleridir. Bazı kaynaklar zamanla tükenir ama beşeri sermayenin niteliği artırıldıkça o ülkenin sırtının yere gelmesi mümkün değildir. İşte son 20 yılda eğitimde bu öneme binaen ciddi bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde, vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişiminin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Okullaşma oranları arttırıldı. Başörtüsü yasağından katsayı uygulamasına kadar bir toplumsal mühendislik olan eğitim politikalarının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyetlerin hepsi rehabilite edilerek, yeni açılımlarla yoluna devam etti. Yani son 20 yıl, geçmişten kaynaklanan problemlerin çözüldüğü, çözülmesine ilave olarak genç ve çocukların tüm eğitim kademelerinde eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir dönem oldu. Onun için hakkı her zaman hak sahibine teslim etmemiz gerekiyor. Gerçekten dönüşümün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu bu önemden dolayı, her bütçede Milli Eğitim Bakanlığı’na en büyük payı verdiği için şahsım, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına Bursa'dan şükran arz etmek istiyorum” diye konuştu.

'FİKRİ MÜLKİYET KONULARINA BÜYÜK ÖNCELİK VERDİK'

Önem verdikleri en önemli konulardan bir tanesinin de fikri mülkiyet ve sınai haklar konusu olduğunu belirten Bakan Özer, “Eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz, dünyayla rekabet edebilmeniz mümkün değil. Bunun yolu fikri mülkiyet ve sınai haklardan ve bunların ticarileşmesinden geçiyor. Yani siz gençlerimiz patentle, faydalı modelle, markayla, tasarımla, o kültürle o ürünlerle yetişmemişse, dünyayla rekabet edebilmeniz ve milli ve yerli bir üretim dili oluşturabilmeniz mümkün. İşte bunun için bakanlık olarak özellikle temel eğitim ve ortaöğretimde ve bilim sanat merkezlerinde, fikri mülkiyet konularına büyük öncelik verdik. Eğitimin artık bu kademelerinde çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar. Türkiye artık önceliği milli ve yerli olan yepyeni bir üretim gibi ortaya çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Kalkınma Ve Eğitim Kooperatifi Meslek Lisesi Öğrencilerine Burs Desteği Lansmanı'na katıldı. Burada hitap eden Bakan Özer, "Mesleki eğitim sistemi, en kritik işlevi olan eğitim türlerinden bir tanesi. Bir ülkenin kalkınmasıyla ilgili en kritik eğitim türlerinden bir tanesini oluşturmakta ama bu ülke 1999 yılında imam hatip lisesi öğrencilerinin ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretim erişimini engellemek için katsayı, diye bir manipülasyonla karşı karşıya kaldı. 10 yılın üzerinde bu uygulama gerçekleşti. Bu uygulama neticesinde iş gücü, aradığı elemanı bulamamaktan şikayet etmeye başladı. Uygulama kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’mız uygulamanın mesleki eğitime vermiş olduğu hasarı tamir etmek için gece gündüz demeden çalıştı. 3 sene önce 300 milyon lira üretim kapasitesine sahip meslek liseleri, 2021 yılında 1 milyar 162 milyon kazanım sağlandı. Bu paranın 55 milyonunu ise öğrencilere dağıttık. 25 Aralık 2021 yılında bu sistemde 159 bin çırak varken, 5 ay gibi kısa bir sürede 510 bine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Katsayı uygulamasından önce mesleki eğitimin iyi olduğu zamanlarda çırak ve kalfa sayısı 249 bin 774 rakamına ulaşmıştı. Bu kanun değişikliğiyle 510 bine ulaştı. İnşallah yıl sonuna kadar 4 katına çıkaracağız. Son 20 yıldaki eğitimdeki yatırımlarla çocukların eğitimindeki sorunlar değil, katsayının tarumar ettiği sorunlar da giderildi" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıMahmut Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü
YÖK ile EÜAŞ arasında iş birliği protokolü
‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’
‘Bakan Özer’in devamsızlık açıklaması YKS kaygısını azaltacak’
İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar
İmam Hatipliler de teknoloji yarışında etkin rol oynuyorlar
Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı
Gazi Ortaokulu BeInYou adlı E-Twinning Projesiyle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiket Ödülü Aldı
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Divan Kurulu Toplantısında Eğitimin Sorunları Değerlendirildi
TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu Projesi’nin temeli atıldı
TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurdu Projesi’nin temeli atıldı
LGS maratonu tamamlandı
LGS maratonu tamamlandı
Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde
Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde
Öğrenciler sınavda aileler dışarda ter döktü 
Öğrenciler sınavda aileler dışarda ter döktü 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi