Bakan Özer: Sistem yüz yüze eğitim mekanizmasını başarılı işletiyor

AĞRI - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle kapalı okul bulunmadığını belirterek, "Sistemde hiçbir problem yok. Sistem başarılı bir şekilde yüz yüze eğitim mekanizmasını işletiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yönergeler çerçevesinde devam ediyor" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Özer, bir dizi incelemede bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Bakan Özer'i Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu karşıladı. Valilik Sergi Salonu'nda 'Kelebek Sergisi'ni gezen Özer, valilik şeref defterini imzalayıp, açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimde geride kalan 6 haftayı değerlendirmek için kente geldiğini belirten Özer, şöyle konuştu:



"6 haftanın Ağrı'da geçtiği süreci burada değerlendireceğiz ve Ağrı'da eğitimin kalitesinin artması için neler yapabiliriz, yatırımlarımızı nasıl güncelleyebiliriz; onları başta valimiz olmak üzere milletvekilimiz, belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle değerlendirme imkanımız olacak. Bütün Türkiye'de 81 ilde 6 haftada yüz yüze eğitimi geride bıraktık. Süreç planlandığı gibi çok başarılı devam ediyor. Bildiğiniz gibi okul kapatma değil sınıf ve vaka bazında sistematik bir sistem gelişti. Herhangi bir vaka olması durumunda ve temas olması durumunda yüz yüze eğitime 10 gün ara veriliyor. Öğrencilerimiz evlerine gittikleri zaman canlı derslerini sürdürüyor. Şu ana kadar zaman zaman kapatılan okullar oldu, maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı. Bu okullarımız da 10 gün sonra eğitimlerine devam ettiler. Biliyorsunuz bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. 18 milyon öğrencinin 1,2 milyon öğretmenin olduğu 20 milyonluk kitleyi ilgilendiren bir sistem ve sistemimizi ilgilendiren 57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 bin okulumuz bulunmaktadır. 6'ncı hafta itibarıyla bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır. Elbette 850 bin dersliğin içerisinde mutlaka kapatılan sınıflarımız vardır. Onlar da peyderpey Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği süre içerisinde sisteme geri dönmektedirler. Daha önceden kapatılan bin 158 sınıf bugün itibarıyla eğitim öğretime başlamıştır. Yani sistemde hiçbir problem yok. Sistem başarılı bir şekilde yüz yüze eğitim mekanizmasını işletiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yönergeler çerçevesinde devam ediyor."



'EN BÜYÜK SORUMLULUK VELİLERİMİZE DÜŞÜYOR'



Aşı konusuna da değinen Bakan Özer, "1 milyon 200 bin öğretmeni göz önüne aldığımız zaman birinci doz aşı oranı yüzde 92,45, ikinci doz aşı olanların oranı bugün itibarıyla yüzde 86 civarında. Aşı olmadığı halde bir şekilde hastalığı geçirip bağışıklık kazanıp, antikor oluşturan öğretmen kitlemiz var, bunlar da yüzde 5 civarında. Dolayısıyla 2 doz aşı olanlarla antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı yüzde 91'lerde yani birinci doz yüzde 92, ikinci doz ve antikor oluşturanların sayısı yüzde 91 artık birbirlerine denk gelmeye başladı. Şu anda okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin oldukça aşı oranlarının yüksek olması. Bu hem Türkiye'deki ortalama açısından en yüksek hem de kıta Avrupa'sındaki ülkelerden Finlandiya'nın, İsveç, Almanya gibi ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından en yüksek. Bu en büyük avantajımız. Öğrencilerimizin de aşılanma oranları git gide yükseliyor. Özellikle 15-18 yaş arasında. Burada en büyük sorumluluk velilerimize düşüyor" dedi.



'YARDIMCI KAYNAK ALMASINLAR'



Eğitimde yardımcı kaynaklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Hükümetimiz, okullarımızda tüm okullarda tüm sınıf ve kademelerde ücretsiz olarak yıllardan beri eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ücretsiz olarak dağıtıyor ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her ayın ilk haftası bu dağıtılan ders kitaplarına ilaveten destekleyici, yardımcı kaynak, etkinlik kitapları, fasiküller, öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi bir çalışma yaptık ve her ayın ilk haftası bunları elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin, tüm öğretmenlerimizin kullanımına ücretsiz olarak açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık, Ağrı'da bu temel materyallerde 100 bin, ortaöğretimde 40 bin öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Aynı zamanda 1000 tane de tablet dağıtacağız, valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte. Yani biz de eğitim sistemimizde kitaplarımızla ilgili her türlü destekleyici materyali Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz. Vatandaşlarımızın erişimine ücretsiz olarak açacağız. İl milli eğitim müdürlüklerimiz de bunları basarak özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı gruplara ücretsiz olarak dağıtacak. Dolayısıyla öğrenci velililerimiz müsterih olsunlar, kesinlikle yardımcı kaynak almasınlar" diye konuştu.