Bakan Özer: Özel okul zamlarını tefe-tüfe oranları belirlendikten sonra paylaşacağız

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel eğitim kurumlarının zam oranına ilişkin, "Bu hafta içinde tefe-tüfe oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel eğitim kurumları yöneticileri ile tekrar bir araya gelerek kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin ölümünün 61'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma törene katıldı. Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan törende Bakan Özer'in yanı sıra Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri, bakanlık yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Özer, Türkiye'de çeşitli eğitim politikalarıyla toplumsal mühendisliklerin gerçekleştiğini belirtip, "İmam hatip liseleri, 1999 yılında katsayı uygulaması, diye yeni bir eğitim politikasıyla bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Meslek lisesi ve imam hatip lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engelleyen, görünüşte çok sade, basit bir uygulamaydı ama katsayı uygulaması bu toprakların hikayesine ihanet eden bir uygulama olarak tarihte yerini aldı. İstenilen şey şuydu; 'Akademik olarak başarılı insanlar meslek liselerine ve imam hatip liselerine gitmesinler. Dinini bilen, sadece bu dünya için değil bu dünyada yaptıklarını ahiret için yapan insanlar vali olmasınlar, siyasetçi olmasınlar, bürokrat olmasınlar'. Şöyle geçmişe baktığımız zaman eğitim politikalarındaki antidemokratik uygulamalardan en fazla çeken okul türünün imam hatip liseleri olduğunu görüyoruz" dedi.



Son 20 yılda eğitimde hiçbir ayrım yapılmadan, önündeki antidemokratik uygulamaların ortadan kaldırıldığını kaydeden Bakan Özer, "Düşünün bu ülkede başörtüsü yasağı vardı, buradaki öğrencilerimizin çoğu başörtülü. Başörtülü gençlerimiz, kadınlarımız yükseköğretime erişemiyor, üniversite kapılarının önünde, ikna odalarında eziyet çekiyorlardı. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar, o gün kadının başörtüsü yüzünden en temel hakkı olan eğitim hakkı elinden alındığında konuşmadılar. Bugün beyin göçünden bahsediliyor. 1999'da katsayı uygulamasından dolayı imam hatipli gençler ülkeyi terk ettiler, üniversite okuyabilmek için. Kadınlarımız başörtüsünden dolayı ülkelerini terk ettiler yükseköğretime erişilebilmek için. Neden konuşmadılar? Onların tek derdi vardı, vesayet odaklarını kültürel iktidarlarına muhkem kılacak şekilde sadece kendilerinin var olabildiği bir ülke inşa edebilmek" diye konuştu.



Bakan Özer'in konuşmasının ardından okul bünyesinde kurulan İleri Düşünce Kulübü öğrencilerinin hazırladığı ve Tevfik İleri'nin hayatının anlatıldığı 'Memleket Sevdalısı Tevfik İleri' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Bakan Özer, programın ardından gazetecilerin, özel eğitim kurumlarına yeni dönemde yapılacak zam oranına ilişkin sorusunu cevapladı. Özer, geçen hafta özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Buradaki amacımız, sadece özel eğitim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha iyi ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. Bu haftanın içerisinde tefe-tüfe oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel eğitim kurumları yöneticileri ile tekrar bir araya gelerek kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil" dedi.