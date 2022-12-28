Bakan Özer: Okullaşma oranları ilk kez yüzde 95'in üzerinde

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Artık eğitimin tüm kademelerinde çocuklarımız kendilerine yer bulabiliyorlar. İlk kez okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. Gerçekten bu kolay olmadı; 70 yıllık bir gecikme telafi edilmiş oldu" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tarih öğretmenlerine verilmek üzere Kazım Özalp'in 'Milli Mücadele 1919-1922', İsmail Hakkı Uzunçarlı'nın 'Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı' ve Justin McCarthy'nin 'Ölüm ve Sürgün' adlı eserleri hazırlandı. Eserler, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin tarafından öğretmenlere verildi.



Burada konuşan Bakan Özer, Türkiye'nin eğitimde evrenselleşme, kitleselleşme evresini son 20 yılda tamamladığını belirterek, "Artık eğitimin tüm kademelerinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çocuklarımız okullarda kendilerine yer bulabiliyorlar. İlk kez okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. Gerçekten bu kolay olmadı; 70 yıllık bir gecikme telafi edilmiş oldu. Okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktıktan sonra birinci vazife, kaliteyi sürekli iyileştirmek. Okullarımızda kalite güvence sistemini tesis ederek her geçen gün dünden daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. İkincisi ise sadece akademik olarak becerikli nesiller değil kültürünü, tarihini özümsemiş, tarihsel sorumluluğunu bilen ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazır nesiller yetiştirmek. İşte bunun için bakanlık olarak gerçekten tüm birimlerimizle birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.



'KÜTÜPHANESİ OLMAYAN TEK BİR OKULUMUZ YOK'



Bakan Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla birlikte 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesini başlattıklarını hatırlatarak, "2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. 2021 yılı itibarıyla eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz yok. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla birlikte kütüphanedeki kitap sayısını artırmak için seferberlik başlattık. Bu proje başladığı zaman kütüphanelerdeki kitap sayımız 28 milyondu, hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 100 milyon kitaba sahip olan bir eğitim sistemine sahip olmaktı. Gelinen noktada 110 milyon kitabı olan kütüphanelere sahip olduk. Yani öğretmen-öğrenci başına 1,6 kitap düşerken yıl sonu itibarıyla öğrenci başına 6,3 kitap düşmeye başladı" diye konuştu.



Okul yöneticilerine yönelik de kültür, tarih ve medeniyet bilinci seminerler serisini başlattıklarını kaydeden Özer, "Mayıs ayında başlattığımız 3 günlük bu seminerlere 4 bine yakın okul yöneticimizi davet ettik. İnşallah 2023 yılında tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'da buluşturacağız ama bugünkü toplantı itibarıyla bir ayrıcalık yapacağız. Yaklaşık 20 bin tane tarih öğretmenimiz var, tarih öğretmenlerimizin tamamını bu seminer kapsamına alacağız. Bugün de Türk Tarih Kurumu'nun 3 değerli kitabını tüm tarih öğretmenlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



BAKAN ERSOY: TARİHİNİ BİLMEYEN ÖZ FARKINDALIĞINDAN KOPAR



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise tarih eğitimi ve tarih öğretmenliği konusunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya ve atılan adımları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Unutulmamalıdır ki milletlerin karakteri, tarihlerinde kendini gösterir. Dolayısıyla başlangıcından bugüne milletimizin tarihini bilmek, bu karakteri ve özgün kimliğimizi korumakla eşdeğerdir. Daha net bir ifadeyle tarihini bilmeyen öz farkındalığından kopar. Bu bilinçsizlik, bu farkında olmayış durumuna hele ki içinde bulunduğumuz enformasyon ve bilgi çağında izin veremeyiz. Zira günümüzde insanlardaki böylesi bir boşluk nice yanlışlarla çarpıtmalarla tek yönlü, ırkçı, ötekileştiren algı yönlendirmeleriyle doldurulmaktadır" açıklamasında bulundu.