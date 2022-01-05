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Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 10:50
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Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, günlük koronavirüs vaka sayılarını takip ettiklerini ve okullarda eğitimin devam edeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBMahmut ÖzerOkulEğitim
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