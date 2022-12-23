Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.431,08
ALTIN
1.080,22
DOLAR
18,69
STERLİN
22,57
EURO
19,84
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

23 Aralık 2022 Cuma 15:40
Bakan Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

İSTANBUL - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci dönem 6 Şubat'ta, Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıkladı.  Özer, "Hazırlıklarını yapıyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa, 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama, beklemeyeceğiz" dedi.   

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni'nde katıldı. Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,  

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Cemal Özdemir katıldı. Törende Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıfbank İş Birliğinde 'Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Eğitim Ortamlarının Niteliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında 15 yapay zeka atölyesi  için imzalar atıldı.


 

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ YÜZDE 95'İN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bakan Özer, okullaşma oranındaki artışa vurgu yaptığı konuşmasında, "19 yılda yüzde 11 olan okullaşma oranı, yüzde 99'a ulaştı. İlkokuldaki yüzde 90 okullaşma oranı, yüzde 99.63'e, ortaöğretimdeki yüzde 44 olan okullaşma oranı, yüzde 95.06'ya ulaşıyor. Son 20 yıl eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranının, ilk Cumhuriyet tarihinde yüzde 95'in üzerine çıktığı bir döneme tekabül ediyor" dedi.

Bakan Özer, son dönemde yemekle ilgili spekülasyonlar yapıldığını ifade ederek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan sonra, 6 ay tepindiler.  O bitince şimdi çocukların aç kaldığıyla ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce olmayan sistemi devreye soktu. Taşımalı eğitimde tüm çocuklara ücretsiz yemek veriliyor. Yaklaşık 1 milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken, biz bunu 1.8 milyona çıkarttık. Meclis'teki bütçe görüşmesinde de açıkladığım gibi, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz. Hazırlıklarını yapıyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama, beklemeyeceğiz. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta, eğitim öğretim başladığı zaman, Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Yine bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda, taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla 1.8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkaracağız. Bir ay içerisinde. Başka sürprizlerimiz olacak inşallah" dedi. 


 

"922 İLÇEMİZ VAR, TÜM İLÇELERİMİZE KURACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Özer, iki yıl önce Türkiye'deki BİLSEM sayısının 185 olduğunu, bu sayıyı iki katı; 379'a çıkardıklarını, şu anda 100 bine yakın öğrencinın merkezlerden yararlandığını söyledi. Özer, "Buradan da bir müjde vereyim 922 ilçemiz var. 2023 yılında tüm ilçelerde bilim sanat merkezi kuracağız. Dolayısıyla ilçelerdeki o yetenekli çocuklarımız başka ilçelere gidip bir bilim sanat merkezine erişmek durumunda kalmayacak" diye konuştu.  Bakan Özer, Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'nde farkındalık ve bilinç amacıyla kurulan ve faaliyete başlayan tek atom laboratuvarını da gezdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okul öncesi Eğitimücretsiz Yemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fabrika gibi okul; 3 ayda 1 milyon 200 bin lira ciro yaptılar
Fabrika gibi okul; 3 ayda 1 milyon 200 bin lira ciro yaptılar
Bakan Özer: Yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslarla öğrencilerin yanındayız
Bakan Özer: Yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslarla öğrencilerin yanındayız
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine destek 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine destek 
TED Meşale Çarşısı, maddi durumu iyi olmayan çocuklara umut oluyor
TED Meşale Çarşısı, maddi durumu iyi olmayan çocuklara umut oluyor
YÖK Başkanı Özvar: 'Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 1000'de 70 üniversitemiz var
YÖK Başkanı Özvar: 'Yeşil Üniversite Endeksi'nde ilk 1000'de 70 üniversitemiz var
YÖK Başkanı Özvar: Kendi dilini kullanmayan üniversitelerin dünyaya söz söyleme imkanı olmayacak
YÖK Başkanı Özvar: Kendi dilini kullanmayan üniversitelerin dünyaya söz söyleme imkanı olmayacak
Van Gölü'ndeki kuraklığa resimle dikkat çektiler
Van Gölü'ndeki kuraklığa resimle dikkat çektiler
Hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan Can Gür İlkokulu ve Anaokulu açıldı
Hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan Can Gür İlkokulu ve Anaokulu açıldı
Bakan Özer: Halk eğitimde uluslararasılaşıyoruz
Bakan Özer: Halk eğitimde uluslararasılaşıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول