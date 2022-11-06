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Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmadığını belirterek, kitap sayısının 103 milyon 174 bin 561'e ulaştığını açıkladı.

06 Kasım 2022 Pazar 12:16
Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı

Bakan Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde 26 Ekim 2021 tarihinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini başlattıklarını belirterek, "31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımını tamamlayarak, Türkiye'de hiçbir okulumuzu kütüphanesiz bırakmadık. Bu proje kapsamında; kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane kurulması, mevcut kütüphanelerin modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla projenin başlangıcından bu yana 222 milyon lira ödenek kullandık" dedi.

KÜTÜPHANELERDEKİ KİTAP SAYISI YÜZDE 260 ARTTI

Proje öncesinde ülke genelinde okul kütüphanelerinde 28 milyon 677 bin kitap bulunduğuna işaret eden Özer, "Okullarımızın kitap sayısını 2022 yılı sonu itibarıyla 100 milyona ulaşmasını hedeflemiştik. Diğer projelerimizde olduğu gibi, bu projemizdeki hedefimize de erken ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zira bugün itibarıyla okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısı, yüzde 260 oranında artarak 103 milyon kitap sayısını aştı. Böylece çocuklarımızın daha fazla sayıda nitelikli eserle buluşması sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

1325 'GERİ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANESİ' YAPILDI

Bakan Özer, açılması planlanan yeni okullara kütüphaneler kurmaya, mevcut okul kütüphanelerin modern bir görünüme kavuşturulmasına ve içeriklerinin zenginleştirilmesine devam edeceklerini belirterek, "Anaokullarımızdaki kütüphanelerin sahip olduğu kitap sayısı 3 milyon 355 bin 113, ilköğretimdeki kütüphanelerimizin kitap sayısı 68 milyon 985 bin 198, ortaöğretimdeki kütüphanelerimizin sahip olduğu kitap sayısı ise 30 milyon 834 bin 250 adet olmak üzere; toplam kitap sayısı 103 milyon 174 bin 561'e ulaştı. Bu vesileyle projede emeği geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Özer, ayrıca çevre bilinci geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 1325 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' yapıldığını ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerKütüphaneKitap
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