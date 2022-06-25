İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında öğretmenlere atama müjdesi verdi. Bakan Özer, "Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.





Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün CNN Türk’te yayınlanan Hafta Sonu programının konuğu oldu. Sunuculuğunu Hakan Çelik'in üstlendiği programda Bakan Özer, önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Özer öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili yöneltilen soruya, "Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75’i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok. Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50’sini İstanbul’a yapacağız. İstanbul’u gerçekten merkeze aldık. İstanbul’un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz." dedi.





"BRANŞ OLARAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ"





Bakan Özer, "Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik. Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78’den yüzde 92’ye çıkarttık. İstanbul’a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylül’ün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar" ifadelerini kullandı.









"KAYIT YAPMAK İÇİN ASLA BAĞIŞ OLAMAZ"





Kayıt sürecindeki bağış konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bütçemiz de, gücümüz de, idaremiz de var. Okulumuzu merkezimize çekmek istiyoruz, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için zaten kaynak aktarıyoruz. 1 milyar lira ücretin kaynağı İstanbul’a transfer ettik. Bunun 500 milyonu İstanbulumuzdaki okullarımızın temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okullarımızın küçük onarımı için. 250 milyonu da okullarımızın donatım ihtiyaçlarını karşılamak için. Tek bir şey istiyoruz. Okul aile birlikleri bizim paydaşımız. Gönüllü bağış olabilir ama herhangi bir süreçte kayıt yapmak için asla bağış olamaz. ‘Kayıt yaptırmak için şu kadar parayı vereceksiniz, asla olmayacak’ Bunu bakanlık olarak da takip edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte illerde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullarımıza kaynak gönderebiliyorduk ama temel eğitime göndermiyordu. İlkokul ve ortaokullarda illere ve ilçelere para gönderiliyordu. İlk defa bu haftadan itibaren temel eğitimdeki tüm okullarımıza da artık bütçeyi gönderiyoruz. Okullarımız 2022-2023 eğitim öğretim yılına ihtiyaçlarını giderecek, tüm hazırlıklarını yapacak şekilde girecekler" diye konuştu.