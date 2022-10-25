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Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 910 bin

25 Ekim 2022 Salı 15:19
Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 910 bin

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için yapılan çok yönlü çalışmalarla mesleki eğitim merkezilerine kayıtlı öğrenci sayısını 10 ay gibi kısa bir sürede 159 binden 910 bine ulaştırarak rekor artış gerçekleştirdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yaş sınırı olmaksızın meslek sahibi olmak isteyen en az ortaokul mezunu herkesin başvurabildiği mesleki eğitim merkezlerinde, 3 yıl çıraklık ve 1 yıl kalfalık eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda çıraklar bin 658, kalfalar ise 2 bin 763 TL ücret alıyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı ayrıca sigorta yapılıyor. Öğrencilerin fark derslerini vererek de meslek lisesi diplomalarını alabildikleri ve 'güzellik, saç bakım hizmetleri', 'motorlu araçlar teknolojisi', 'yiyecek içecek hizmetleri' alanlarının en fazla talep gördüğü mesleki eğitim merkezlerinde 33 alan, 181 farklı dalda eğitim imkanı sunuluyor. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki mezunların istihdama katılım oranları, yüzde 88 ile rekor seviyede seyrediyor.

'REKOR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Bakanlık olarak Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için yapılan çok yönlü çalışmalarla mesleki eğitim merkezilerine kayıtlı öğrenci sayısını 10 ay gibi kısa bir sürede 159 binden 910 bine ulaştırarak rekor artış gerçekleştirdik" dedi.

'CAZİP BİR MEKANİZMAYA SAHİP OLDU'

Öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günlerde gerçek iş ortamlarında mesleki eğitim imkanı bulduğunu aktaran Özer, şunları söyledi:

"Mesleki eğitim merkezlerimizi güçlendirmek ve iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılayabilmek için 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda 25 Aralık 2021 tarihinde çok önemli bir değişiklik yaptık. Bu değişiklikle ilk kez mesleki eğitim merkezleri hem işveren için hem de mesleki eğitim merkezine gidecek olan gençlerimiz için çok cazip bir mekanizmaya sahip oldu. Bu atmış olduğumuz adımın, yeni düzenlemenin sahaya ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığını görmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanı'mız 2022 yılı sonu itibarıyla mesleki eğitim merkezlerindeki çırak, kalfa sayısının 1 milyona ulaştırılması hedefini koymuştu. Allah'a şükür, şu ana kadar atılan tüm adımlar bu konuda çok hızlı mesafe almamızı sağladı ve inanıyorum ki; 2022'nin sonunda 1 milyon hedefine ulaşmakla kalmayacağız, bu hedefin de çok daha ötesine geçeceğiz."

'GENÇ İŞSİZLİK ORANININ DÜŞÜRÜLMESİNDE POZİTİF KATKILARI OLACAK'

2023 yılı içinde merkezleri güçlendirerek; çırak, kalfa ve usta sayısıyla ilgili iş gücü piyasasının uzun vadeli diğer ihtiyaçlarını da karşılamak için yeni bir projelerinin olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Bu merkezlerin güçlenmesiyle bir taraftan küçük ve orta ölçekli işletmelerin özellikle çırak, kalfa, usta ihtiyacı giderilirken aynı zamanda bu durum ülkemizin genç işsizlik oranlarının düşürülmesinde de çok önemli pozitif katkıları olacak. Özellikle OECD ülkelerinin performans göstergelerinde aktif olarak kullanılan 'ne eğitimde ne işte' göstergesi olan eğitim ve iş gücü piyasasının geçişkenliğinin performansını ölçen göstergede de çok önemli iyileştirmelerin bu vesileyle sağlanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Eğitim MerkezleriMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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