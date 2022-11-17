Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.567,05
ALTIN
1.056,15
DOLAR
18,62
STERLİN
22,12
EURO
19,30
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa...
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 144 Memur alacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Didim'de eğitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eğitim ve dinlenme...
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü alacak
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Özer: Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı

17 Kasım 2022 Perşembe 13:44
Bakan Özer: Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamındaki gelirinin, yaklaşık yüzde 200 artarak 1 milyar 651 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin üretim gelirlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitimde 'eğitim-üretim-istihdam' döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde, okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklediklerini belirtti. Meslek liselerinin döner sermaye gelirlerinde önemli ölçüde artış sağlandığını belirten Bakan Özer, "Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 10 aylık geliri, 558 milyon 231 bin lirayken; bu miktarda yüzde 196, yaklaşık yüzde 200 oranında artış kaydedilerek 2022 yılının ilk 10 aylık gelir toplamları, 1 milyar 651 milyon liraya ulaştı. Bakanlık olarak bizim 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı. Ancak 2022 yılının ilk 10 ayında hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini şimdiden aştık. Bu vesileyle, emeği geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Özer, döner sermaye işletmesi kapsamında, mesleki ve teknik liselerinin en fazla gelir elde ettiği illere ilişkin, "İstanbul, 2021 yılında 78 milyon 711 bin lira olan gelirini, bugün itibarıyla 184 milyon 321 bine; Ankara, 49 milyon 882 bin liralık gelirini 162 milyon 568 bin liraya yükseltti. Gelirini 141 milyon 142 bin liraya yükselten Gaziantep 3'üncü, Bursa 112 milyon 315 bin lirayla 4'üncü, Konya ise gelirini 76 milyon 274 bin liraya yükselterek 5'inci sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, 2022 yılının ilk 10 aylık dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk 3 okulun ise sırasıyla Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2022 yılının ilk 10 aylık dönemde en fazla gelir elden eden ilk 3 okul; bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, metalürji teknolojisi, plastik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri alanlarında üretim yaptı. Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk 5 alanda ise sırasıyla yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, metal teknolojisi ile kimya teknolojisi alanları yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meslek LiseleriDöner Sermaye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı
MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı
Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı
YÖK Başkanı Özvar: Öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversiteleri destekleme kararı verdik
YÖK Başkanı Özvar: Öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversiteleri destekleme kararı verdik
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
175 milyon çocuğun okul öncesi eğitime erişimi bulunmuyor
175 milyon çocuğun okul öncesi eğitime erişimi bulunmuyor
Türkiye’de üniversite bünyesinde 'metaverse platformu' kuruldu
Türkiye’de üniversite bünyesinde 'metaverse platformu' kuruldu
Türk akademisyen otizmli çocuklara notasız piyano eğitim metodu geliştirdi 
Türk akademisyen otizmli çocuklara notasız piyano eğitim metodu geliştirdi 
BTK Akademi'den yazılım kamplarında 1110 öğrenciye eğitim verilecek
BTK Akademi'den yazılım kamplarında 1110 öğrenciye eğitim verilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول