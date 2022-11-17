Bakan Özer: Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamındaki gelirinin, yaklaşık yüzde 200 artarak 1 milyar 651 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin üretim gelirlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, mesleki ve teknik eğitimde 'eğitim-üretim-istihdam' döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde, okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklediklerini belirtti. Meslek liselerinin döner sermaye gelirlerinde önemli ölçüde artış sağlandığını belirten Bakan Özer, "Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın 2021 yılının ilk 10 aylık geliri, 558 milyon 231 bin lirayken; bu miktarda yüzde 196, yaklaşık yüzde 200 oranında artış kaydedilerek 2022 yılının ilk 10 aylık gelir toplamları, 1 milyar 651 milyon liraya ulaştı. Bakanlık olarak bizim 2022 yılındaki hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmaktı. Ancak 2022 yılının ilk 10 ayında hedeflediğimiz bu üretim kapasitesini şimdiden aştık. Bu vesileyle, emeği geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Bakan Özer, döner sermaye işletmesi kapsamında, mesleki ve teknik liselerinin en fazla gelir elde ettiği illere ilişkin, "İstanbul, 2021 yılında 78 milyon 711 bin lira olan gelirini, bugün itibarıyla 184 milyon 321 bine; Ankara, 49 milyon 882 bin liralık gelirini 162 milyon 568 bin liraya yükseltti. Gelirini 141 milyon 142 bin liraya yükselten Gaziantep 3'üncü, Bursa 112 milyon 315 bin lirayla 4'üncü, Konya ise gelirini 76 milyon 274 bin liraya yükselterek 5'inci sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.



Bakan Özer, 2022 yılının ilk 10 aylık dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk 3 okulun ise sırasıyla Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu kaydetti.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2022 yılının ilk 10 aylık dönemde en fazla gelir elden eden ilk 3 okul; bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, metalürji teknolojisi, plastik teknolojisi, tekstil teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri alanlarında üretim yaptı. Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk 5 alanda ise sırasıyla yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, konaklama ve seyahat hizmetleri, metal teknolojisi ile kimya teknolojisi alanları yer aldı.