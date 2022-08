Bakan Özer: Matematikle ilgili problemi gidermek için büyük çaba gösteriyoruz

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlık olarak matematikle ilgili söz konusu problemi kısa süre içerisinde gidermek için büyük çaba gösteriyoruz. Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Bu yaz öğrencilerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmadık" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, matematik seferberliği kapsamında Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki 'Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Özer'e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti. Türkiye'de eğitimin son 20 yılının 3 boyutlu bir gelişmeye tekabül ettiğini aktaran Özer, boyutların; kitleselleşme, demokratikleşme ve kalite açısından gerçekleştiğini kaydetti.



'3 BİN ANAOKULUNU TAMAMLAYACAĞIZ'



Okul öncesi eğitime erişime yönelik projeye değinen Bakan Özer, "Bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. Bir yıl içerisinde bu eksikliği gidermek için beklemeye tahammülümüz yok. Bir an evvel bunu devreye sokmamız lazım. 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün itibariyle 1210 bağımsız anaokulunu hizmete açtık. Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunu tamamlayacağız. Bu hedefi koyduğumuz zaman Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı, 5 yaşta yüzde 78'di. Şu anda yüzde 93 ve yıl sonuna kadar bunu yüzde 100'e ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.



'YAZ OKULU ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ'



Bakan Özer, matematikle ilgili paradigmayı da değiştireceklerini kaydederek, şöyle devam etti:



"Bakanlık olarak matematikle ilgili söz konusu problemi kısa süre içerisinde gidermek için büyük çaba gösteriyoruz. Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Bu yaz öğrencilerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat yaz okulları, diğer taraftan matematik seferberliği kapsamında 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar matematik yaz okulları, aynı zamanda 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilerimizin ücretsiz olarak yaralandığı İngilizce yaz okullarını açtık. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandı. İnşallah, sahadan aldığımız geri beslemelerle önümüzdeki yazlar da her tatilde, vatandaşlarımızın ücretsiz olarak gittiği, her noktada ulaşabildiği yaz okulu çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz. İşte bugün de bu çalışmaların bir aşaması olan Matematik Dijital Eğitim Platformu'nun tanıtımını yapıyoruz. Bugün itibarıyla açacağız. İçinde eğitimin tüm seviyelerinde, tüm kademelerindeki öğrencilerimizin yararlanabileceği, materyallerin olduğu ama bir oyun kıvamında, zevk alabilecekleri, barışabilecekleri bir şekilde enstrümanların yerleştirildiği bir platform. Bu platform bir başlangıç, mutlaka eksiklikleri vardır ama TÜBİTAK'ımızın destekleriyle, Bakanlığımızın tüm bürokratlarının destekleriyle sürekli yenilenerek hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz aynı zamanda velilerimizin de keyifle takip edebileceği bir platformu eğitim sistemimize kazandırmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz."