Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın Türkiye'nin deneyimini diğer ülkelere aktarma teklifinde bulunduğunu belirterek, "İstanbul'da tüm OECD ülkelerinin katılımıyla bir mesleki eğitim zirvesi olacak ve ev sahipliğini Türkiye yapacak" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da 81 ilin milli eğitim müdürü ve mesleki ve teknik eğitimden sorumlu yöneticileriyle, 'Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki toplantıda Bakan Özer, mesleki ve teknik liselerdeki üretim kapasitesinin sürekli arttığını söyledi.



'DENEYİMLERİNİ OECD ÜLKELERİNE ANLATAN ÜLKE KONUMUNA GELDİ'



Bakan Özer, geçen aylarda 'Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldiğini hatırlatarak Cormann'ın, Türkiye'nin eğitim alanında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydettiği, bunun bölgedeki diğer ülkelere ilham olması gerektiğini söylediğini belirtti. Türkiye'nin, eğitim alanındaki başarısının Paris'ten görüldüğünü ama ülke içinde bazı kesimlerce görülemediğini ifade eden Bakan Özer, şöyle konuştu:



​"OECD Genel Sekreteri dedi ki; 'Bunu tüm OECD ülkelerine anlatalım.' Muhtemelen ekim ya da kasım ayı içinde, şu anda süreç devam ediyor. İstanbul'da tüm OECD ülkelerinin katılımıyla bir mesleki eğitim zirvesi olacak ve ev sahipliğini Türkiye yapacak. İnşallah, o zirvede de hep birlikte olacağız. İşte bugünkü değerlendirme toplantısı, aslında onun ön hazırlığı. Hem mevcut yapılanların kayda geçirilmesi, hem de nasıl yeni açılımlarla o zirvede diğer ülkelere neler yapabilecekleriyle ilgili yol gösterme, rehberlik yapma anlamında da önemli bir değerlendirme toplantısı olacaktır. Türkiye, birilerinin akıl verdiği ülkeden; deneyimlerini, kazanımlarını diğer OECD ülkelerine anlatan ülke konumuna gelmiştir. Bu gerçekten kıvanç duyulacak bir başarı hikayesidir."



'10 AYDA 593 BİN ÇIRAĞA ULAŞTIK'



Yıl sonunu kadar Türkiye'deki çırak sayısını 1 milyonun üzerine çıkaracaklarını belirten Özer, "Aralık 2021'de Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 159 bin. Hedef olarak '1 milyon hedefe ulaşacağız' dedim. Kimse 1 milyon olabileceğine inanmadı. Hayalleriniz olmazsa hiçbir adım atamazsınız. 10 ay gibi kısa bir sürede, bugün itibarıyla 593 bin çırağa ulaştık. 1 Eylül'e kadar bu rakamı 700 bine ulaştıracağız. Yıl sonuna kadar inşallah 1 milyonu 1 de olsa aşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı hedef koyduğu zaman bu hedefe nasıl ulaşabileceğini tüm topluma göstermiş olacağız. 1 milyon çırak ve kalfanın tüm sektörlerde aktif olarak eğitim aldığını düşünün" ifadelerini kullandı.