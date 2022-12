Bakan Özer: Halk eğitimde uluslararasılaşıyoruz

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde 3 bin 500'ün üzerinde kursun tamamını yıl sonuna kadar güncelleyeceklerini belirterek, "Tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Artık halk eğitimde uluslararasılaşıyoruz. Tüm kurslarımızı, Balkanlar merkezi olmak üzere kıta Avrupası’ndaki tüm vatandaşlarımızın kullanımına ve sertifikasyonuna açacağız" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde; Ankara tiftik keçisinin yününden elde edilen ve özgün materyal olan sof kumaşını ticari, ekonomik, tarımsal ve sosyolojik olarak gündeme getirmek, hatırlatmak, itibarını kazandırmak ve ihya etmek amacıyla düzenlenen 'Ankara Sof Çalıştayı'na katıldı. Özer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılında hedeflerini birer birer aştığını dile getirerek, "Birinci hedefimiz, 3 bin anaokulu yapmak, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OCD) ortalamasına taşımaktı. Çünkü okul öncesi, eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktasıydı. Bugün itibarıyla 5 bin 541 anaokulunu memleketimizin çocuklarına kazandırış oluyoruz. Yani 2022 yılında 3 bin anaokulu kapasitesi ile yola çıkarken 5 bin 541 gibi anaokulu kapasitesine 1 yıl gibi kısa sürede ulaşmış oluyoruz. Ben inanıyorum ki yapılan mevcut yatırımlarla bu kapasite 6 bini aşacaktır. Bu bir devrimdir" diye konuştu.



5 yaştaki okullaşma oranının 1 yıl gibi kısa sürede yüzde 65'ten yüzde 98'e ulaştığını dile getiren Özer, bu oranın yıl sonunda büyük ihtimalle yüzde 100'e geleceğini kaydetti.



'TÜM KURSLARI DİJİTAL PLATFORMA AKTARACAĞIZ'



Bakan Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'yle ilgili 3 yeni hedefi paylaşarak, "Birinci hedefimiz; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde 3 bin 500'ün üzerinde kurs var. 2022'nin sonuna kadar bu kursların tamamını güncelleyeceğiz. Akademisyenler, uzmanlar ve iş gücü piyasasının özellikle taleplerini dikkate alarak istihdamı önceleyecek şekilde güncelleyeceğiz. İkinci hedefimiz; tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Kısaltması HEMBA olan, Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı ile 2022'nin sonuna kadar tüm eğitim içeriklerini dijital platformda buluşturacağız. Üçüncü hedef; artık halk eğitimde uluslararasılaşıyoruz. Yani HEMBA ile dijital platforma aktardığımız tüm kurslarımızı, Balkanlar merkezi olmak üzere kıta Avrupası’ndaki tüm vatandaşlarımızın kullanımına ve sertifikasyonuna açacağız. Dolayısıyla sadece Türkiye'deki vatandaşlarımızı değil kıta Avrupası’ndaki vatandaşlarımızın da kişisel gelişimleriyle ilgili çok önemli bir enstrümanı 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.



'SOF KUMAŞININ İHARCI İÇİN HER TÜRLÜ İNİSİYATİFİ ALACAĞIZ'



Bakan Özer, çalıştayı yapılan sof kumaşının ihraç maddesi olması için çalışmalar yapacaklarını aktararak, "Nasıl Şırnak'ta şal şepik kumaşında yaptıysak aynı mekanizmayı izleyerek sof kumaşında da üretme, inovatif yaklaşımlarla geliştirme; ama en önemlisi yurt dışına ihraç etmeyle ilgili bakanlık olarak her türlü inisiyatifi alacağız. Köy yaşam merkezlerimiz bu amaçlarla kuruldu. Orada bir değişiklik yaptık; her köy okulunun içerisinde bir halk eğitim merkezi kurduk. İstedik ki o köyde yaşayan vatandaşlarımız tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili günlük yaşam becerileriyle ilgili talep ettikleri her türlü eğitimi ilçeye gelmeden, şehre gelmeden köyünden alabilir. Şu ana kadar 2 bin köy yaşam merkezimizde, 147 bin vatandaşımız eğitim almış. Daha önceden sıfırdı; çünkü oraya hizmet gitmiyordu. İşte sof kumaşıyla ilgili bugün yapmak istediğim hedef; bir merkez kurmak, bir köy yaşam merkezi kurmak, orada keçileri üretmek, yetişmesini sağlamak, mesleki eğitim genel müdürlüğüne bağlı olarak o süreçlerin tüm takibini yapmak ve halk eğitim merkezi üzerinden de üretimlerini, tüm dokuma atölyelerini kurarak vatandaşların oraya ilgisini çekmek. Aynı zamanda bir işletmeyle birleştirerek oradan çırak kalfa olarak köylerimizin çalışabilirliğini sağlamak; ama üretilen ürünleri yurt dışına ihracat etmek. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu bir tarihi sorumluluk olarak alıyoruz" dedi.