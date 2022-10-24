Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.988,87
ALTIN
986,10
DOLAR
18,61
STERLİN
21,01
EURO
18,28
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri...
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kayseri Erciyes'te turizm tesis alanı ihaleyle satılacak
Kayseri Erciyes'te turizm tesis...
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Özer: Eğitimin önündeki suni tüm engeller kaldırıldı

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:53
Bakan Özer: Eğitimin önündeki suni tüm engeller kaldırıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 milyona yakın derslik ve 1,2 milyon öğretmen sayısına ulaştıklarını belirterek, "Sadece fiziksel yatırımlar değil, aynı zamanda insan kaynağı öğretmenle ilgili de devasa yatırımlar yapıldı. Sadece çıplak binalar yapılmadı; binaların içleri, donatımları, laboratuvarları onlarla ilgili devasa yatırımlar yapıldı. İkinci boyutta eğitim ilk kez demokratikleştirildi. Eğitimin önündeki, vatandaşların çocuklarının, eğitimin önündeki oluşturulmuş suni tüm engeller kaldırıldı bu dönemde"  dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapımı tamamlanan Dede Korkut İlkokulu’nun açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özer, okullaşma ile ilgili rakamları güncellediklerini belirterek, "5 yaştaki okullaşma oranı, yani okul öncesi eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu yeni dönemde en öncelikli alanlarımızdan biri. Bu ne için önemli? Eğitimde fırsat eşitliği için çok önemli. Aynı zamanda çocuklarımızın bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerinin arttırılması için çok önemli. Aynı zamanda istihdamı artırmayla ilgili olarak çok önemli. Yani bir sürü boyutta faydası olan bir eğitim kademesi. 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranları sadece yüzde 11'di. Bugün yapılan yatırımlarla yüzde 95'e çıktı. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63'e geldi. Yani yüzde 100'e yaklaştı. Ortaokuldaki okullaşma oranlarımız yüzde 99,44'e ulaştı. O da yaklaşık yüzde 100. Ortaöğretimdeki 2000'li yıllardaki okullaşma oranı sadece yüzde 44'tü. Yani lise çağ nüfusunun sadece yarısı okullarda kendisine yer bulabiliyordu. Bugün gelinen noktada yüzde 95,06'ya ulaştı bu oranlar. Kız çocuklarının, kadınlarımızın okullaşmasıyla ilgili devasa bir adım atıldı. Ortaöğretimde kızlarımızın okullaşma oranları yüzde 39'du. Bugün yüzde 94,66'ya, yani yüzde 95'e ulaştı" dedi.

'EĞİTİM DEMOKRATİKLEŞTİRİLDİ'

Bu çalışmalar yapılırken üç çok kritik adım atıldığını belirten Özer, "Bir devasa okullar, destekler yapıldı. 2000'li yıllarda 300 binler seviyesindeyken bu ülkenin eğitimdeki derslik sayısı bugün 857 binleri aştı. Düşünün 1 milyona yakın dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. Ve hala yapılmaya devam ediyor. Eğitim sisteminin en kritik niteliğinin iyiye doğru evirilmesinde en büyük katkıyı sağlayan öğretmen sayısı 500 binlerden 1.2 milyonlara geldi. Sadece fiziksel yatırımlar değil, aynı zamanda insan kaynağı öğretmenle ilgili de devasa yatırımlar yapıldı. Sadece çıplak binalar yapılmadı; binaların içleri, donatımları, laboratuvarları onlarla ilgili devasa yatırımlar yapıldı. İkinci boyutta eğitim ilk kez demokratikleştirildi. Eğitimin önündeki, vatandaşların çocuklarının, eğitimin önündeki oluşturulmuş suni tüm engeller kaldırıldı bu dönemde. Bir taraftan devasa yatırımlar yapılırken aynı zamanda eğitim toplumsal taleplere çok daha duyarlı hale getirildi, getirilmeye de devam ediyor. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların bulundukları noktalarda eğitime erişebilmeleriyle ilgili devasa yatırımlar yapıldı. Bugün 400 binin üzerinde özel eğitim öğrencimiz, ya okullarda kaynaştırma ve bütünleştirme olarak ya kendinden ayrılmış olan özel eğitim ve uygulama okullarında, meslek okullarında veyahut da gelemiyorsa evlerinde eğitimle buluşturuluyor. İşte bu yatırımlarla beşeri sermayenin niteliğinin artırılmasıyla ilgili devasa bir seferberlik gerçekleşmiş oldu" dedi. 

'YATIRIMLAR 2023 YILINDA DA DEVAM EDECEK'

1 yıl gibi kısa sürede yaklaşık 5 milyar liralık yatırımı Ankara'ya kazandırdıklarını vurgulayan Özer, "Ankara'ya gerçekten son 1 yıl içerisinde özel önem gösterdik. İnşallah, bunlar realize oldukça Ankara'da eğitimle ilgili çok daha farklı hikayeler ortaya çıkacak ve bu yatırımları yapmaya 2023'te de devam edeceğiz. Tek istediğimiz şey; çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve değerlerini yaşadığı bir okul ikliminde eğitim almalarını sağlayabilmek. Öğretmenlerimizin bu kadar güvenilir, sağlıklı bir ortamda çocuklarımızla buluşmasını sağlamak. Okul yöneticilerimizin dimdik ayakta durarak tüm ihtiyaçlarını MEB ile koordineli bir şekilde yürüttüğü bir mekanizmayla yönetim becerisini sürekli güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek okulun açılışını yaptı. Sınıfları gezen Bakan Özer, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer, tarım liselerinin etkinliği için Hollanda'yı ziyaret edecek
Bakan Özer, tarım liselerinin etkinliği için Hollanda'yı ziyaret edecek
'Uluslararası Astronomi Eğitimi Çalıştayı' gerçekleştirildi
'Uluslararası Astronomi Eğitimi Çalıştayı' gerçekleştirildi
TED’den madende hayatını kaybedenlerin çocuklarına burs
TED’den madende hayatını kaybedenlerin çocuklarına burs
Bakan Özer: Her okul aynı imkanlara sahip olacak
Bakan Özer: Her okul aynı imkanlara sahip olacak
Liseli İbrahim, 'DNA' makalesiyle Avrupa 4'üncüsü oldu
Liseli İbrahim, 'DNA' makalesiyle Avrupa 4'üncüsü oldu
Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık
Bakan Özer: Yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 94'e çıkardık
IŞIK ÜNİVERSİTESİ YENİ AKADEMİK YILA “MERHABA” DEDİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ YENİ AKADEMİK YILA “MERHABA” DEDİ
Koku uzmanlığı eğitimi başlıyor
Koku uzmanlığı eğitimi başlıyor
Bakan Özer: Afyonkarahisar'ın eğitim yatırım bütçesini 1 milyar 603 milyon liraya çıkardık
Bakan Özer: Afyonkarahisar'ın eğitim yatırım bütçesini 1 milyar 603 milyon liraya çıkardık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول