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Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:46
Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da velilerle bir araya geldiği görüşmede, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi programı kapsamında Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. Okullarıyla yarın tanışacak anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin veli ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, görüş ve önerilerini dinledi. Okulun ana sınıfında gerçekleşen görüşmede Özer, okul öncesi eğitime yapılan yatırıma ilişkin, "Yıl sonuna kadar anaokullarımızın sayısını 3 bine çıkartacağız. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak" diye konuştu.

'TÜM OKULLARA 3,1 MİLYAR TL BÜTÇE GÖNDERDİK'

Eğitimin diğer kademelerinde ciddi başarı farkları olmaması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımlar, laboratuvar donatımıyla ilgili okulların her türlü ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bakanlık tüm okullara bütçe gönderiyor. Okullara, henüz kullanabildiklerinden daha fazla bütçe imkanı sunduk. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak. Sadece odaklanacağınız şey 'şu olsa bu okullardaki eğitim ortamı çok daha iyi olur' diyerek, okul yöneticilerimize ulaşmak olacak. Okul yöneticilerimiz de bize ulaşacak ve hemen hızlı bir şekilde o eksikliği gidereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Bakan Özer, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle sohbet etti. Okuldan ayrılırken de öğrenci velileri ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Son Güncelleme: 05.09.2022 11:55
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerVeliler
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