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Bakan Özer: 'Aile Okulu' projesinde 137 bin aileye ulaşıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Aile Okulu' projesiyle, yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldığını açıkladı.

25 Eylül 2022 Pazar 12:11
Bakan Özer: 'Aile Okulu' projesinde 137 bin aileye ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Aile Okulu' projesine ilişkin açıklamada bulundu. 81 ile yaygınlaştırılan projede hedefin 2022 sonuna kadar 1 milyon aileye erişmek olduğunu kaydeden Bakan Özer, "Yaklaşık 44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlar gibi 10 farklı alanda ailelerimizi desteklemek ve ailelerimizi destekleyerek çok daha müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyle ilgili çok önemli bir hizmeti, yaklaşık bin halk eğitimi merkezimiz üzerinden başlatmış bulunuyoruz" dedi.

1 ay gibi kısa sürede yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"İnşallah, bu eğitim süreçleri içinde gelen geri beslemelerle çok daha zengin ve sürekli güncellenen içerikle ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Böylece ailelerimiz çok daha güçlü, çok daha bilinçli bir şekilde süreçleri yönetebilme, özellikle aile içerisindeki iletişim ve çocukların madde bağımlılığı, teknolojik bağımlılıkla ilgili çok daha bilinçli bir şekilde iletişime geçebilme imkanına sahip olmuş olacak. Özellikle kültürel değerler, ahlak değerleri, aile içindeki sosyal gelişim, psikolojik gelişimlerle ilgili farkındalıkla ilgili çok önemli bir kazanım elde edilmiş olacak. Ailelerimizi ne kadar güçlü kılabilirsek eğitim sisteminin içinde olan çocuklarımız da o kadar destek mekanizmalarına sahip olmuş olacak. Çünkü eğitim sadece okul içinde gerçekleşen bir süreç değil. Okul dışı faktörleri ve özellikle aile içindeki faktörler olan eğitim seviyesine, iletişim düzeyine oldukça bağımlı olan bir süreç."

Özer, 'Aile Okulu' projesiyle sadece aileleri desteklemekle kalmayacaklarını, aynı zamanda eğitim sisteminin kalitesini artırmada da çok önemli mesafeye erişmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan ve ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklendiği 'Aile Okulu' projesinde 10 ana başlıkta 44 saatlik bir program uygulanıyor. Eğitimler birçok farklı alanda gerçekleştiriliyor. Sosyal beceri, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle aileler çok yönlü destekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerAile Okulu
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