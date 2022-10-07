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Bakan Özer: Afyonkarahisar'ın eğitim yatırım bütçesini 1 milyar 603 milyon liraya çıkardık

07 Ekim 2022 Cuma 14:56
Bakan Özer: Afyonkarahisar'ın eğitim yatırım bütçesini 1 milyar 603 milyon liraya çıkardık

AFYONKARAHİSAR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak Afyonkarahisar'ın eğitim yatırım bütçesini 735 milyon liradan 1 milyar 603 milyon liraya çıkardıklarını açıkladı.

Afyonkarahisar'da bir dizi temasta bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyareti sonrasında valilik toplantı salonunda Afyonkarahisar İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Özer, il genelini ilgilendiren konuları değerlendirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, Afyonkarahisar'ın 735 milyon liralık eğitim yatırım bütçesini 1 milyar 603 milyon liraya çıkarttıklarını söyledi. Özer, "İnşallah nihai rakamlar değil. Daha sonraki girişlerimizde bu mevcut yatırımların ilerleme seyrine göre yeni yatırımlarla Afyonkarahisar'ı desteklemeye devam edeceğiz. Afyonkarahisar bu süreçte mağdur olan illerimizden biriydi. Şu ana kadar büyük kısmı güçlendirmeyle ilgili okullarımızın büyük kısmının yapıldığını gördük. 2022 yılı sonu itibarıyla hedefimiz mevcut güçlendirmedeki okulların tamamının güçlendirilmesini tamamlamak. Bu kapsamda yaklaşık 500 milyonluk bir yatırımı Afyonkarahisar'a ayırmış bulunuyoruz" dedi.

Bakanlık olarak 2022 yılındaki en büyük önceliklerinin okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına çıkartmak olduğunu aktaran Bakan Özer, "Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yeni bir proje başlattık. Şu ana kadar 1710 yeni bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcına yetiştirdik. Türkiye'deki 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkarttık. Afyonkarahisar'da da bu iyileşmelerin çok daha yüksek seviyelerin, yüzde 95'ler seviyesine geldiğini gördük" dedi.

Afyonkarahisar'a 17 yeni anaokulu kazandıracaklarını söyleyen Özer, "Yatırım programına dahil ettik. Yine gerek yıkım yapım çalışmaları gerekse özellikle erişimle ilgili sıkıntılı olan bölgelere 5 yeni ilkokul yapacağız. Yine aynı kapsamda 2 ortaokulu da mevcut yatırımlara ilave edeceğiz. Dolayısıyla hem güçlendirmeler hem büyük onarımlar hızlı bir şekilde Afyonkarahisar'da tamamlanmış olacak. 24 tane yeni okulu Afyonkarahisar'a kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Özer, açıklamasının ardından öğle yemeği için Afyonkarahisar Gastronomi Konağı'na geçti. Yemekte Bakan Özer'e il protokolü eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerEğitimBütçe
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