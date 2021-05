AYDA 20 TL'YE İNGİLİZCE EĞİTİM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Wellness Üniversitesinden tüm yurtta eğitim seferberliği. Akademisyenler ve alan uzmanları tarafından 41 ayrı bölümde on line olarak verilecek eğitimler 19 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. Aylık 20 tl olarak belirlenen eğitim programlarına binlerce başvuru yapıldı. Zoom üzerinden verilecek canlı eğitimlere dair bilgi veren Üniversite Koordinatörü Murat Çuhadar şunları söyledi. “ Top yekün eğitim sloganıyla yola çıktığımız bu projede tek hedef her yaş insanımızın diledikleri alanda eğitim desteklerini almalarını sağlamaktır. Hiçbir kişi ve kuruluş tekelinde olmaksızın, herhangi bir ideolojik yönü olmayan sistemimizde sadece ve sadece bilimin ışığını toplumun üzerine yeniden yaymaktır. Bilmeden konuşan, öz güveni çökük, edep ve adaptan yoksun yapıların toplum içerisinde bir tehlike olduğunu hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Bu nedenle herkesin gerek kişisel gelişim, gerekse diğer ilgi duydukları alanlarda eşit ve adaletli eğitim fırsatından faydalanmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Eğitim pahalı bir iştir maalesef, işte tam da bu noktada eğitimi herkesin alabileceği bir fiyatla halkımıza sunuyoruz. Her bölüm eğitimi 4 ay sürecektir ve üniversitedeki akademisyenlerimiz ile alan uzmanlarımız tarafından verilecek eğitimler sadece aylık 20 tl olarak belirlenmiş ve eğitimler akşamları saat 20:00 ile 22:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Umarız halkımız hayat iksiri fırsatını almakta üşenmez.” Şeklinde konuştu. 41 ayrı bölümde başlayan eğitim seferberliğinde en çok ilginin ise İngilizce eğitim programlarına olduğu öğrenildi...