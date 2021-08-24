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Araştırma görevlisi alınacak

İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alacak

24 Ağustos 2021 Salı 08:57
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Araştırma görevlisi alınacak

İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi               : 24.08.2021

Son Başvuru Tarihi             : 07.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi   : 10.09.2021

Giriş Sınav Giriş Tarihi      : 15.09.2021

Sonuç Açıklama Tarihi       : 21.09.2021

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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