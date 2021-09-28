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Ankara Üniversitesi’nde ‘Bilim Ateşi’ yakıldı

28 Eylül 2021 Salı 13:55
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Ankara Üniversitesi’nde ‘Bilim Ateşi’ yakıldı

ANKARA - ANKARA Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlangıcını temsilen ‘Bilim Ateşi Yakma’ töreni düzenledi.


 

Ankara Üniversitesi’nin geleneksel olarak düzenlediği yeni öğretim yılı açılış töreni, kampüste yer alan Güneş Meydanı’nda başladı. Uyum programı çerçevesinde gerçekleşen açılış törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


 

‘SALGINA KARŞI YOĞUN HAZIRLIKLAR YAPTIK’


 

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kovid-19 salgınına karşı önemli faktörlerden birisinin aşı olduğunu söyledi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca oluşturulan ‘Pandemi Koordinasyon Kurulu’nun yer aldığını belirten Ünüvar, “Elimizdeki en önemli savaşın enstrümanının aşı olduğunu göreceksiniz. Aşılarla ilgili uzaktan seyreden, okula gelmek istemeyen, okula gelmekten imtina eden öğrencilerime bu mesajı özellikle vermek istiyorum. Bu konuda sizinle bir arada olmak istiyoruz. Sizin varlığınız bizim için çok önemli. Okula lütfen gelin. Covid-19 sürecinde salgına karşı kampüsümüzde çok yoğun hazırlıklar yaptık. Kampüslerimizi yeniden elden geçirdik. 6 ayrı yerleşkemizde farklı belediyelerin dövizleri var. Kampüslerimize hem temizlik hem de peyzaj çalışması yapıyorlar. Biz bütün sınıflarda temizlik çalışması gerçekleştirdik. Öğretmenlerimiz daha sağlıklı ortamda ders versin, öğrencilerimiz daha sağlıklı ortamda ders alsın istedik. Şartlarımızı pandemi koşullarından uzaklaşmadan, o koşulları asla unutmadan eğitimi-öğretimi sürdürmek istiyoruz. İyi bir eğitim-öğretim sezonu geçirmenizi sağlıklı bir şekilde başlayıp sağlıklı bir şekilde bu yılı bitirmenizi diliyorum. Ankara Üniversitesi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


 

Yakılan ateşin ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler ve öğrenciler Ata’ya Saygı Töreni kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
Ankara üniversitesiBilim Ateşi
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