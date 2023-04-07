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Ankara Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği "Engelsiz İftar Buluşması"na katıldı. Konuşmasında engellilerin hayatın her alanında var olabilmelerini sağlamak için

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'daki Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde açılan ve dünya çapında modacı ve terziler yetiştirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hayata geçirilen ilk moda akademisini ziyaret etti.

07 Nisan 2023 Cuma 12:06
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Ankara Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği "Engelsiz İftar Buluşması"na katıldı. Konuşmasında engellilerin hayatın her alanında var olabilmelerini sağlamak için
Istanbul

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mahmut ÖzerSabancı Olgunlaşma Enstitüsü Moda Akademisi'nin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, öğretmen ve usta öğreticilerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin Türkiye'de geleneğin bugüne taşınmasına yıllardan beri çok önemli katkılar sağladığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Özellikle dokuma alanında günlük yaşam malzemelerinin üretiminde olgunlaşma enstitülerimiz her zaman rehberlik vazifesi görmüştür. Bu nedenle Cumhuriyet'in kuruluş günlerinden itibaren yerli terzilerimizi, modacılarımızı, tasarımcılarımızı yetiştirme bağlamında da çok önemli katkıları olmuştur. Biz de Bakanlık olarak son yıllarda sadece geleneksel üretimle ilgili değil aynı zamanda o üretimin yeni ile birleştirilerek tekrar kullanıma sokulmasına, günlük yaşamın içine o geleneksel motiflerin taşınmasına ilişkin çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz."

Özer, bu süreçte olgunlaşma enstitülerine çok önemli destekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Moda Akademisi'nin MEB'in ilk moda akademisi olduğunu işaret eden Bakan Özer şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız kısa sürede çok önemli bir yapıyı koruyarak çok önemli bir açılıma imza attı. Buradaki amacımız, Türkiye'nin uluslararası arenada faaliyet gösterecek modacılarını burada yetiştirebilmek. Nihai amacımız sadece yerel bir moda akademisi olarak fonksiyon icra eden bir eğitim birimi değil, aynı zamanda moda ajanslarıyla, bu alanda çalışan tüm birimlerle entegrasyonu, bağlantıları çok güçlü uluslararası bir moda akademisini hayata geçirmek. Gerçekten bunu yapabilecek kapasitesi de var."

İlk moda okulu

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nazan Suna Alpural ise moda akademisinin faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu akademi, Türkiye'de ve dünyada örnekleri incelendiğinde MEB'in önderliğinde genç yetenekleri keşfedebilecek ilk moda okuludur. Keşfedilmeyi bekleyen, yaratıcı, dünyada öncü moda okullarına gidemeyen, maddi gücü olmayan kişilere biz devlet eliyle burada eğitimler vereceğiz. Tamamen ücretsiz olacak. Moda tasarım alanının öncülerini yetiştirebilecek, uluslararası boyutta ele alabilen en iyi moda akademisiyiz diyebilirim."

1894 yılında inşa edilen ve restorasyonu 2020'de tamamlanarak kuruma verilen tarihi binada bilgisayarlı kalıp sınıfları, dikiş uygulama sınıfları, döner sermaye üretim atölyesi, tanıtım ve pazarlama ofisi, hibe müzesi ile butik çikolata imalat atölyesi bulunuyor.

Ziyarette Bakan Özer'e eşi Nebahat Özer ve Bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AilevesosyalEngilsizyaşam
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