Anfa Ortaokulu’nda okuyan çocuklar Anıtkabir’i ziyaret etti.

ANKARA- Sosyoekonomik koşulları nedeniyle akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olamayan ortaokul çağındaki çocukların farkındalıklarını artırmayı ve psiko-sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Geleceğe Adımlar Derneği; üniversitelerin farklı lisans bölümlerindeki öğrenciler tarafından oluşturulmuş interaktif bir eğitim programını ortaokullarda tam zamanlı eğitimler vererek uyguluyor. Derneğin genç gönüllüleri projenin 10. Adımı olan Ankara/Mamak’da 20-24 Mart tarihleri arasında eğitim verdi.

Ankara-Mamak adımlarında; Duygusal zeka, empati, duygular, duyguları tanıma, psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma üzerine odaklandıkları konuları kapsayan eğitimlere katılan 5-6. Sınıf öğrencileri, üç günün sonunda sertifika aldılar. Okuldaki son iki günde ise 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelinerek kariyer günleri düzenlendi ve eğitmenler rol modeller olarak deneyimlerini paylaştı.

Çocukların yüzündeki gülümsemenin ve yaratılan faydanın çok kıymetli olduğunu belirten Geleceğe Adımlar Derneği Kurucusu Av. Elif Görgülü; “Projemizin her adımı bizim için önemli ancak bu kez depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelmek projemize farklı bir anlam kattı. Ankara’daki eğitimimizin ilk gününden son gününe kadar çocuklarla kurduğumuz iletişim bizi çok mutlu etti. Çocukların her biri bizi kabul etmeye ve iletişime geçmeye çok hevesliydi. Normalde sahada 2. veya 3. günden sonra bir yakınlık sağlandığını ve çocukların güven duygularında bir tazelenme olduğunu görürüz. Bu sefer durum daha farklıydı. Gönüllülerimizle çocuklar arasındaki bağ, daha ilk günden kuruldu. Çocukların yüksek düzeydeki duygusal gelişimlerini ve potansiyellerini gözlemleme şansı bulduk. Eğitimlerimiz boyunca birbirlerine destek olmaya ve duygularını paylaşmaya çok açık çocuklarla çalıştık. Bu eğitim çalışmasında asıl amacımız çocuklara paylaşım yapabilecekleri, duygularını paylaşabilecekleri bir ortam sağlamak. Resim, kolaj, yaratıcı yazarlık ve drama gibi farklı iletişim yöntemleriyle çocukların kendilerini farklı ve kendilerine en uygun şekilde ifade etmelerine olanak sağlıyoruz. 5. günün sonunda sertifika dağıtıp hediyelerini verdiğimizde şahit olduğumuz tablo ise inanılmazdı. Her çocuk kendi içinde bir gelişim kaydetmişti ve hem sosyal hem de duygusal anlamda kendini yavaş yavaş açmıştı. Tüm bu deneyimlerimiz bizi ekip olarak daha da heveslendiriyor ve daha fazla çocuğa ulaşmak üzere cesaretlendiriyor” dedi.

Eğitimler sonrasında Geleceğe Adımlar Derneği gönüllüleri Av.Elif Görgülü öncülüğünde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve şükranlarını sundular. Mozoleye çelenk bırakan gönüllüler, Derneğin hayatlarına dokunduğu tüm çocuklar adına da Anıtkabir Özel Anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar.

HABER: EMİR YÜCEL