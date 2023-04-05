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“Akıllı Saatler” Projesinde Hedef 10 Bin Çocuğa Zaman Yönetimi

Çocuk ve gençlerde zamanın verimli kullanılması hedefiyle hayata geçirilen “Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ikinci dönemi başladı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:29
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“Akıllı Saatler” Projesinde Hedef 10 Bin Çocuğa Zaman Yönetimi

İSTANBUL- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Prof. Dr. Betül Ulukol’un katkılarıyla hazırlanan, uzman eğitimciler Yağmur Çelik ve Ali Tarık Bayar tarafından sunumu yapılan Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” özellikle öğrencilerin, internet, tablet, TV, bilgisayar gibi teknolojileri kullanırken, eğitim hayatlarını, spor hayatlarını ve aile, arkadaş dengesini kurabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Saat&Saat iş birliğinde uygulanan proje çocukların ve gençlerin, teknolojiyi doğru ve zamanında kullanmasına dikkat çekerek, bedensel sağlık ve bedensel gelişimi “akıllı biyolojik saat” kavramı, eğitim ve spor hayatlarını, hobilerini ve teknolojiyi doğru ve verimli kullanmalarını “akıllı zaman yönetimi” kavramı üzerinden öğretmenleri aracılığıyla aktarmayı amaçlıyor.

HABER: SELÇUK BULUT 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.04.2023 16:34
Anahtar Kelimeler:
Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi
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