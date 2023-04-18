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Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı Başlıyor

Akbank ve İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), bu yıl 9. kez gerçekleşen UniChallenge+ ile üniversitelileri dijital reklam endüstrisine dair yetkinlikler kazanmaya ve kariyer fırsatları ile buluşmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi 15 Mayıs.

18 Nisan 2023 Salı 01:46
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Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı Başlıyor

İSTANBUL- IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve son 6 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, bu yıl katılımcılarıyla tekrar fiziksel olarak buluşuyor.

Bu yıl depremden etkilenen öğrencilere özel bir kontenjanın ayrılacağı kampta, şehir dışından gelecek öğrencilere kamp boyunca ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak. Kamp boyunca sektörün önde gelen isimleriyle buluşacak olan UniChallengerlar, kamp bittikten sonra bu isimlerden mentorluk desteği alabilecekler. 

12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te gerçekleşecek eğitime üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan veya yeni mezun olmuş öğrenciler katılabilecek. Dijital reklamcılık endüstrisi kariyer fırsatlarının keşfedileceği Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nda; katılımcılar eğitim süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklamverenlerden dinleme şansı bulacaklar. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar. Katılımcılar Akbank tarafından belirlenecek konu kapsamında 5’er kişilik gruplar halinde mentorlarıyla birlikte proje geliştirecekler.

Akbank’ın ana sponsorluğunu üstlendiği UniChallenge+, geleceğin yetkinliklerini yeni nesil bir öğrenme alanında keşfetmek üzere farklı eğitimler sunan Akbank Gençlik Akademisi desteğiyle gençlerle buluşuyor. Böylece UniChallengerlar bu eğitim kampıyla birlikte, geleceğin iş hayatını gençlerle birlikte tasarlayan, Türkiye’nin en yenilikçi gençlik akademisi ağına katılıyor.

Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs

Dijital pazarlama iletişiminin ve reklamcılığın deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 15 Mayıs. İki haftalık eğitim sonunda Akbank tarafından verilecek brief’e yönelik hazırlanacak katılımcı sunumları sonrasında ilk 3 grup arasında yer alan katılımcılar IAB üyesi firmalarda staj imkanlarından da yararlanabilecek.

HABER: SEÇUK BULUT 

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