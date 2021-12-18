Akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi ve öğretim elemanları alacak.

12 Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Elemanı kadrosu için başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

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