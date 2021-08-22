Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, 29 öğretim üyesi alacak.

Resmi Gazete’de ilan bugün (22 Ağustos) yayımlandı. 15 gün içinde başvuru yapılabilecek. Başvurular COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilecek.