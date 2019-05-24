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Açıköğretim öğrencilerine, yaz okulu müjdesi

Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için 'yaz okulu' açtı.

Açıköğretim öğrencilerine, yaz okulu müjdesi

Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için 'yaz okulu' açtı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:22
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Açıköğretim öğrencilerine, yaz okulu müjdesi

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrencilerin başvurabileceği yaz okulu açtıklarını söyledi. Yaz okulu başarı değerlendirmesinin tek sınav ile yapılacağını ve bu sınavın başarı notuna katkısının yüzde 100 olacağını kaydeden Çokmaklı, "Göreve başladığımız günden bu yana Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerimizden gelen çeşitli taleplerle karşılaşıyoruz. Biz de öğrencilerimizin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiye’nin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek çalışıyoruz. Yaz okulu da bu yenilikçi anlayışımızın bir ürünü. Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız yaz okulu uygulamasını, Açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize yaz okulundan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini artıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek. Yaz okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik derslerinden dolayı mezun olamayan öğrencilere, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp, tek dersi kalan öğrencilere dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak. Yaz okulu ayrıca bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

KAYITLAR 24 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatosunun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi2018-2019 öğretim Yılı Yaz DönemiAçıköğretimYaz Okulu
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