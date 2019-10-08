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Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin 2019–2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başladı.  Kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2019 Cuma gününe kadar devam edecek.

Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin 2019–2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başladı.  Kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2019 Cuma gününe kadar devam edecek.

08 Ekim 2019 Salı 17:41
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Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı

HASRET DİLEK DELİER

Kayıt yenileme işlemleri, “Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi” ve “Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi” adımlarının ardından tamamlanacak.
Kayıt yeniletecek öğrenciler, ders seçim işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki “Kayıt Otomasyonu” bağlantısı, “Kayıt Yenileme” linkinden yapabilecek.  Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacağı için öğrencilerin öncelikli olarak ders seçimi işlemlerini tamamlayarak ödeme bilgilerini oluşturmaları gerekiyor. Ödeme bilgileri, ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi “Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı” ödemesini 18 Ekim Cuma gününe kadar, kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirilebilecek. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 tarihinde internet, ATM ve mobil bankacılık üzerinden 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek; ancak kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak. Bu nedenle kredi kartıyla ödeme yapmayı planlayan öğrencilerin, bu işlemi son güne bırakamaması gerekiyor.

Öğrencilerin ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Sadece eski borcunu ödeyen; ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, kayıt yenileme tarihleri içinde kontrol etmeleri gerekiyor.
Kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan “Kayıt Yenileme Kılavuzu” ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna  http://www.anadolu.edu.tradresindeki “Açıköğretim” “Kılavuzlar” linkinden ulaşılabilecek.
Bilgi almak isteyen öğrenciler 0850 200 46 10 numaralı telefondan Açıköğretim Destek Sistemine ulaşabilecekler.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra kayıt yenileme yapılmayacak ve mazeret kabul edilmeyecek.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AçıköğretimKayıtYenilemeIşlemönce VatanHasret Dilek Delier
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