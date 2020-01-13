Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
120249
ALTIN
292.642
DOLAR
5.8630
STERLİN
7.6166
EURO
6.5306
Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek
Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek
Trabzonspor'dan açıklama: "Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır"
Trabzonspor'dan açıklama: "Türkiye'de artık güçlünün...
Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek
Ortadoğu Sempozyumu 6'ncı kez düzenlenecek
Ali Koç'tan Türk futbolu için öneriler
Ali Koç'tan Türk futbolu için...
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının...
İş fırsatları için hemen tıkla!

81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'e-Denklik Modülü' sayesinde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmaya başlandığını belirterek, "250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde, yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve elbette 81 ilimizde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz. Denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezlerinde bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilirler" dedi.

81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'e-Denklik Modülü' sayesinde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmaya başlandığını belirterek, "250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde, yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve elbette 81 ilimizde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz. Denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezlerinde bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilirler" dedi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 00:00
10 Okunma
81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz

ANKARA - Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) işbirliğiyle hayata geçirilen, 'e-Denklik Modülü' tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, MEB'in her iş ve işleminin otomasyona yönelmesine önem verdiğini söyledi. Türkiye'ye yurtdışından gelen insanların denklik meselelerini ele almanın Bakanlığın başta gelen görevleri arasında olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Göçle alakalı, yurt dışından gelen insanlarla alakalı ve bu coğrafyada eğitim hayatını sürdürmek isteyen insanların denklik meselelerini de ele almak bizim için elbette başta gelen görevler arasında. Bu işlemin manuel olarak olması, analog olarak yürütülmesi ve tamamen kağıt üzerinde ele alınması bu işin yavaşlaması ve hataların artmasına neden oluyor. Bu hataların önüne geçebilmek için de iş takvimimizde yer alan e-denklik modülünü hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

'EĞİTİMDE DİJİTAL ALTYAPI İÇİN KARARLIYIZ'

Bakan Selçuk, 'e-Denklik Modülü'nün pilot uygulamalarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde, yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve elbette 81 ilimizde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz. Denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezlerinde bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilirler. Burada randevu ve karekod sistemi işlemlerin hızlanmasına hizmet edecek. Bütün yapılan işlerin büyük fotoğrafın parçası olduğunu belirtmeden geçmek istemem. Sistemin giderek dijital tabanlı bir veri yönetim sistemiyle desteklenmesi ve veriye dayalı politikalar geliştirilmesi için de hazır bir veri setinin oluşmasına hizmet ediyor. Bütün bunların sonucunda elbette eğitimin kalitesinin artması konusunda mesafe alıyoruz. Türkiye artık eğitim sistemini; dünya standartlarında yazılım alt yapısı ve dünya standartlarında dijital sistematikle yürütmekte kararlıdır."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından yeni sistem aracılığıyla denklik belgesi almaya hak kazanan 5 öğrenciye belgelerini takdim etti.

KISA SÜREDE DENKLİK İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

9 Aralık 2019 tarihinde kurulumu tamamlanan modül ile ilgili Ankara'da ve yurt dışında Almanya, Kosova ve Azerbaycan'da bir haftalık pilot uygulamalar yapıldı. Şu anda Ankara, İstanbul ve Bursa'da, yurt dışında Berlin, Bakü ve Kosova'da sorunsuz olarak kullanılan 'e-Denklik Modülü', Türkiye geneline ve yurt dışı temsilciliklerine yaygınlaştırılacak. Sisteme göre denklik başvuruları 'edenklik.meb.gov.tr' adresinden yapılacak. 'Online başvuru' bölümünden işlem basamakları takip edilerek mevcut olan öğrenim belgeleri sisteme yüklenecek. Böylece denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girmiş oldukları belgelerin orijinalleri ile ilgili denklik merkezine giderek en kısa sürede denklik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.01.2020 08:47
Anahtar Kelimeler:
Elektronik OrtamMilli Eğitim BakanlığıBakan Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da eğitime kar engeli
Van'da eğitime kar engeli
Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor
Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz
Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz
Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği
Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız
Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans