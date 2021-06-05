Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433
ALTIN
527.081
DOLAR
8.6558
STERLİN
12.2211
EURO
10.5278
62 sözleşmeli personel alınacak
62 sözleşmeli personel alınacak
241 konut satılacak
241 konut satılacak
223 akademik personel alıyor
223 akademik personel alıyor
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Personel alımı yapılacak
Personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

62 sözleşmeli personel alınacak

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:37
2 Okunma
62 sözleşmeli personel alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Trakya Üniversitesi Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Adayların Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.06.2021 17:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor
40 Akademik personel alınacak
40 Akademik personel alınacak
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma