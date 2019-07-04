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6 bin 500 öğrenci yeni hayatlarına adım attı

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi 2018 – 2019 akademik yılı ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları düzenlenen törende diplomalarını aldı. Törende 6 bin 500 öğrenci mezuniyetini kep atarak kutladı.

6 bin 500 öğrenci yeni hayatlarına adım attı

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi 2018 – 2019 akademik yılı ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları düzenlenen törende diplomalarını aldı. Törende 6 bin 500 öğrenci mezuniyetini kep atarak kutladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:34
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6 bin 500 öğrenci yeni hayatlarına adım attı

İSTANBUL - 1996 yılında “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” ilkesiyle kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018 – 2019 akademik yılı mezunlarını verdi. Mezunlar, santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törenlerde diplomalarını alarak yeni bir başlangıca adım attılar.

Törene Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Eski İçişleri ve Meclis Başkanı Mustafa Kalemli, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, BİLGİ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Çağrı Bağcıoğlu, BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ecmel Ayral katılım sağladı.
 

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey yeni mezunlara tavsiyelerde bulunarak, “Üniversitede sizlere, esas olarak ‘öğrenmeyi öğrettik’. Doğru veri ile güvenmemeniz gereken bilgiyi ayırt etme becerisine sahipsiniz” dedi. Prof. Dr. Yenisey sözlerine şu şekilde devam etti: “Öğrencilik hayatınız aslında hiç bitmeyecek, daima öğrenecek, giderek daha fazla öğreteceksiniz. BİLGİ’nin şiarı olan  ‘okul için değil, yaşam için öğrenmeli’ felsefesini içinizde yaşatmanızı yürekten diliyorum” dedi.

İLK ÜÇE ADLARINI YAZDIRDILAR

Üniversiteden bu yıl birincilikle mezun olan isim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Berk Dursun Yılmaz oldu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden Deniz Kahraman Koç okul ikincisi olurken Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden Moaz Nasser Saber Abdelrahman, Zeynep Akbaş, Sıla Karadağ ile Mustafa Kerem Tokel ise üçüncülüğü paylaştı.

Mezuniyet töreninde İletişim Fakültesi’nden 440, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden 514, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden 494, İşletme Fakültesi’nden 516, Hukuk Fakültesi’nden 302, Mimarlık Fakültesi’nden 233, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 533, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan 78, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan 121, enstitülerden ise 985 öğrenci mezun oldu.

Önlisans eğitimi alan bin 301 öğrenci Meslek Yüksekokulu’ndan, 836 öğrenci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan, 36 öğrenci Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan, 31 öğrenci ise Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksekokulu’ndan diplomalarını aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bilgi ÜniversitesiYüksek Lisansön Lisans
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