Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve...
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90'a yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe; 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90'ı okul öncesi eğitime devam ediyor" dedi.

13 Şubat 2022 Pazar 14:25
5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 90'a yükseldi

 ANKARA, (DHA)

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfı açıldı. Böylelikle 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 78'den yüzde 90'a çıkmış oldu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 214 yeni anaokulunun yapım ihalesi tamamladı. Arsaları belirlenen 1095 anaokulu yatırım planına alındı.

'YIL SONUNA KADAR 3 BİN YENİ ANAOKULU YAPACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, 81 ilin tamamında okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Özer, şunları kaydetti: "Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul'da her biri 12 derslikli olan 100 yeni anaokulunun yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 yılı sonuna kadar bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 yılı sonuna kadar proje başlangıcında 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye; 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik yaptığımız planlama başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibariyle ulaştık. 5 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 90'ı okul öncesi eğitime devam ediyor."

'1632 ANAOKULU YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak ve 3-5 yaş grubundaki okullaşma hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm planlamaları yaptıklarının altını çizen Özer, şöyle devam etti: 

"Bu kapsamda 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfını hizmete aldık ve öğrencilerimiz, eğitimlerine başladılar. 214 yeni anaokulunun ise ihalesi tamamlandı. Ayrıca, arsaları belirlenen 1095 yeni anaokulunu da yatırım programına aldık. Şu anda 1368 anaokulu ile ilgili süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu hedefimiz için geriye kalan 1632 anaokulunun yapılacağı il ve ilçeler belirlendi. Anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız. Böylece, diğer eğitim kademelerinde nasıl OECD ortalamasına ulaşmışsak okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer5 Yaş GrubuHedefEğitimönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS adaylarına önemli uyarı
YKS adaylarına önemli uyarı
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi 
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi 
Bakan Özer: Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 45’e ulaştı
Bakan Özer: Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 45’e ulaştı
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
"İstihdam garantili eğitim programı başlatıyoruz"
"İstihdam garantili eğitim programı başlatıyoruz"
"Öğretmenlik meslek kanunu karma bir komisyonla şekillendirilmeli"
"Öğretmenlik meslek kanunu karma bir komisyonla şekillendirilmeli"
Yatay geçiş imkânı için son gün 4 Şubat
Yatay geçiş imkânı için son gün 4 Şubat
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime devam edeceğiz
'Hemşirelikte 3’üncü İnovasyon Zirvesi'nde 3 proje dereceye girdi
'Hemşirelikte 3’üncü İnovasyon Zirvesi'nde 3 proje dereceye girdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma