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40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

Beykoz Üniversitesi 40 Akademik Personel alacak

19 Ağustos 2021 Perşembe 13:22
8 Okunma
40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Beykoz Üniversitesine Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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