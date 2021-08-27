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4 öğretim üyesi alınacak

Ufuk Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

27 Ağustos 2021 Cuma 12:28
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4 öğretim üyesi alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
öğretim üyesiUfuk ÜniversitesiIlanBasın İlan Kurumuönce Vatan
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