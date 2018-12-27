4 ilde eğitime kar engeli

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Adıyaman

Adıyaman’da yoğun kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gün boyu devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Motosikletiyle sipariş götüren Muharrem Çiloğlu, Siteler Mahallesi yeni otogar yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bir süre suların tahliye edilmesini bekleyen Çiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor, biz de çalışanlar olarak zorluk yaşıyoruz. Adıyaman’da daha önce bu kadar yağışla karşılaşmadım." dedi